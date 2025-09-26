馬太鞍部落感謝各界伸援！公開信曝「滿身傷但一定會再站起來」

▲日前馬太鞍部落召開正名記者會，希望今後用阿美族最傳統的呼喚方式「FATA'AN」找回部落名稱。（圖／翻攝臉書，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

FATA'AN馬太鞍部落會議26日在社群PO文發表一封公開信，針對連日為馬太鞍部落受災救援及各界物資援助表達衷心的感謝，PO文發出引起網內族人熱烈回應。

PO文表示，感謝這幾天大家的關心與幫助，「我們的青年、族人、我們的FATA'AN部落，都比任何人想像得更堅強」、「感謝每一位願意與我們同行的人。FATA'AN馬太鞍，一定會再站起來！」；更多網友大喊「加油！FATA'AN馬太鞍一定會站起來」。

有網友回應表示：「我相信部落會更強大。上帝是來試煉的。災難時所有人的善念都會被激發。」；也有網友說：「平安 加油！一切會好起來的」；衆多民眾回應支持喊：「加油」。

▲公開信原文圖片。

以下FATA'AN馬太鞍部落會議的一封信原文：

親愛的族人、朋友們：

馬太鞍堰塞湖災害已經來到第四天，腦海裡依然不斷浮現部落受災的畫面、山川的模樣，以及每一位族人的身影。雖然家園受損，但大部分族人都平安，這是我們最大的安慰。

感謝大家這幾天對 FATA'AN 馬太鞍的關心與幫助。無論是第一線投入的年齡階層青年、鄰近部落伸出的援手，或是從遠方送來物資與溫暖的朋友們，我們都深深感受到滿滿的愛與支持。此刻的馬太鞍，雖然滿身傷痕，卻依然充滿力量。

目前，我們的 FATA'AN 馬太鞍青年自救會 已在 光復國小 設置行控中心，統籌協調災後救援、物資調度、撤離疏散等工作；我們的主要 收容所設於馬太鞍基督長老教會，提供受災族人安全的暫時棲身之所。

請大家放心，我們會咬緊牙關，努力面對每一個明天。我們的青年、族人、我們的 FATA'AN 部落，都比任何人想像得更堅強。

這是一條漫長的重建之路，但我們不孤單。若在過程中有需要，仍請大家繼續伸出援手，陪我們一起重建家園。

感謝每一位願意與我們同行的人。

FATA'AN 馬太鞍，一定會再站起來！

