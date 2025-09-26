卑南溪水覆蓋設施遭沖毀！面積達190公傾　台東縣府緊急搶修

台東縣政府發展智慧觀光，在縣內多良車站及池上天堂路等處裝設4K即時影像，時時刻刻都有雲端旅客在線上關注，受到民眾一致好評，縣府26日宣布，位於市區知名地標鯉魚山的即時影像系統正式上線，民眾只要透過網路即可隨時欣賞鯉魚山視野下的山海風光，無論身在何處，不用爬上鯉魚山上，用手機看即時影像，就能感受台東的悠閒氛圍與自然美景。