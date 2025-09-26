卑南溪水覆蓋設施遭沖毀！面積達190公傾　台東縣府緊急搶修

▲台東縣府啟動緊急清疏。（圖／記者楊晨東翻攝）
記者楊晨東／台東報導
樺加沙颱風外圍環流帶來豪雨，導致卑南溪溪水暴漲，從台東大橋到出海口區段的溪水覆蓋防塵設施全數遭沖毀，影響面積逾190公頃。台東縣政府完成中華大橋勘查評估後，於26日立即調度多部重機具進場搶修，預計30個工作日內全面恢復。縣府並提醒，隨東北季風來臨，修復期間民眾應加強自我防護，降低揚塵影響。
縣府指出，卑南溪河床地勢特殊，水位驟漲時覆蓋設施經常受損，但縣府與第八河川分署將持續推動階段性修復策略，依天候彈性調整工序，以最快速度完成修復，守護縣民空氣品質與健康。
環保局表示，楊柳颱風後原已完成六成以上水覆蓋區域修復，但此次颱風豪雨再度沖毀設施，環保局隨即勘查並規劃優先區域，投入機具趕工，力拚30個工作日內全面恢復，盼在東北季風首波影響時有效降低揚塵。
環保局提醒，修復期間裸露地區揚塵風險高，建議民眾強風時避免長時間戶外活動，必要外出務必佩戴口罩，並關閉門窗以減少揚塵入室。民眾可透過APP「揚塵一把罩」或「卑南溪空氣品質監測網」（http://taitung-pm10.com/）即時掌握最新空氣品質資訊，做好防護措施。
