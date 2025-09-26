　
社會 社會焦點 保障人權

宜蘭葛瑪蘭公車闖紅燈！騎士急煞逃劫　司機辯「太陽逆光」將懲處

記者游芳男／宜蘭報導

好險有煞住！宜蘭市一部綠燈直行的機車，差點撞上闖紅燈未減速穿越路口的葛瑪蘭客運市區巴士，騎士事後忍不住PO文幹譙公車。對此，司機表示是因為太陽逆光未看到紅燈，才會誤闖紅燈。客運業者表示道歉，將加強員工教育，警方則將通知司機到案說明，將依違反道路交通管理處罰條例處以1800元以上、5400元以下罰鍰。

▲▼宜蘭一市區巴士闖紅燈未減速穿越宜蘭市復興路及文化路路口，綠燈直行機車差點挨撞。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭一市區巴士闖紅燈未減速穿越宜蘭市復興路及文化路路口，綠燈直行機車差點挨撞。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭一市區巴士闖紅燈未減速穿越宜蘭市復興路及文化路路口，綠燈直行機車差點挨撞。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

網友於「宜蘭知識+」PO說，9月25日下午2時55分許，葛瑪蘭客運市區巴士771公車在宜蘭市復興路及文化路路口，未依號誌停等紅燈、未減速穿越，他的機車綠燈直行，急煞才未釀成意外！而這路口是宜蘭市復興國中重要道路，還好不是上下課時間，否則後果不堪設想；司機也行為引起網友抨擊。

宜蘭警察分局調閱路口監視器查證確有上情，已通知吳姓司機到案說明；將依道路交通管理處罰條例第53條第1項規定處1800元以上、5400元以下罰鍰，同時呼籲駕駛車輛應遵守號誌管制、指示。

吳姓司機稱當時太陽太大逆光，看不到號誌燈才會誤闖紅燈，後來又改口「可能比較疲勞」；客運業者已致電向PO文者道歉；PO文者希望業者加強內部教育，也提醒所有用路人注意道路安全。

客運業者表示，吳姓駕駛員工作狀況正常，沒有超時工作情形，目前的了解是因為陽光的關係，讓駕駛員沒有辦法清楚辨識紅綠燈燈號，對於駕駛員會進行相關懲處，對員工必要的交通宣導，也會同步執行。

09/25 全台詐欺最新數據

453 2 6969 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／600萬交保撤銷！陳啟昱羈押禁見
搶救小沂乾姑丈！屋內灌滿泥沙畫面曝
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死

