大陸 大陸焦點 特派現場

陸人社部：穩就業的壓力始終存在　結構性就業矛盾不斷凸顯

▲失業率,青年,求職,畢業生,校園,招聘。（圖／CFP）

▲大陸青年失業率再度竄升。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸人力資源社會保障部部長王曉萍26日坦言，「十四五」時期是就業事業快速發展的時期，也是就業困難挑戰比較大的時期，穩增長、穩就業的壓力始終存在，結構性就業矛盾不斷凸顯。

王曉萍在「高質量完成十四五規劃」新聞發佈會上表示，「十四五」時期完善了就業優先政策體系，各級政府把穩就業擺上重要議事日程，作為宏觀調控優先目標，納入民生實事重要內容，「管產業就要管就業，促消費就要促就業，上項目就要擴就業」的意識不斷增強，就業優先政策體系不斷充實，形成了財政激勵、稅費減免、金融支持的系統性政策框架，構建了社保費階段性減免、失業保險穩崗返還、就業創業補貼等全鏈條支持體系，政策工具更足、針對性更強。

王曉萍提到，「十四五」時期，大陸經濟實力顯著增強，產業結構不斷優化，經濟發展蛋糕做大做強，為穩就業奠定了基礎。人社部持續提高經濟發展帶動就業的能力，先後實施先進製造業促就業行動、專精特新中小企業就業揚帆計劃、助力民營經濟發展壯大、支持銀發經濟發展等一系列舉措，助力新業態新模式不斷湧現，創造了更多高質量就業崗位。

▲失業率,青年,求職,畢業生,校園,招聘。（圖／CFP）

王曉萍指出，「十四五」期間，高校畢業生逐年增加，2022年起每年超千萬，這是寶貴的人才資源，也是就業工作的重中之重。國務院每年專門開會部署，人社部會同有關部門連續出台政策文件，堅持市場化、社會化就業方向，完善就業政策體系，拓寬就業渠道，穩定青年就業局勢。

王曉萍說，同時，對以務工為主要收入的近3億農民工，人社部堅持外出務工和就近就業雙向發力，深化東西部勞務協作，加大勞務品牌培育，農民工就業增收之路越走越寬，脫貧人口務工規模保持在3000萬以上，為鞏固拓展脫貧攻堅成果作出了積極貢獻。

王曉萍強調，人社部健全覆蓋全民、貫穿全程、輻射全域、便捷高效的就業公共服務體系，構建「省市縣鄉村」五級服務網絡，建成近9000家零工市場，推動服務資源向基層延伸、向農村覆蓋。推行數字賦能服務模式，建立了全國統一的就業信息資源庫和就業公共服務平台，持續開展「10+N」就業服務活動，每年為企業和勞動者提供就業服務近億次。

▲失業率,青年,求職,畢業生,校園,招聘。（圖／CFP）

王曉萍說，就業是民生之本，創業是就業之源。堅持分類推進，注重「創業培訓、創業服務、創業孵化、創業活動」四創聯動，推廣「科技成果+創業」「產業發展+創業」「職業技能+創業」「民生需求+創業」模式，形成各美其美的生動創業局面。堅持協同發力，推行「個人創業一件事」，開展「源來好創業」資源對接，舉辦各類創新創業大賽。

王曉萍還說，下一步，人社部將錨定高質量充分就業目標，加強規劃引領，完善就業政策，強化服務培訓，注重權益保障，全力擴大就業容量，提升就業質量，不斷增進民生福祉。

