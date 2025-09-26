北韓洲際飛彈「可攜核武」攻美　李在明示警：即將研發成功

▲金正恩視察飛彈試射。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

南韓總統李在明25日警告，北韓已進入洲際彈道飛彈（ICBM）研發的最終階段，具備攜帶核武攻擊美國的能力，只剩下大氣層重返技術尚未完全掌握。

李在明正在紐約出席聯合國大會，他於紐約證券交易所（New York Stock Exchange）主持一場投資人關係會議時，承諾降低與北韓相關的安全風險，以吸引更多投資並且刺激經濟。

李在明說，「不論是為了與美國談判，還是維護自身政權，他們都持續研發能夠抵達美國、搭載核彈並且轟炸美國的洲際彈道飛彈。」雖然尚未完全成功，但已經達到最後階段，只剩下所謂的大氣層重返技術，而這可能也將很快獲得突破。

▲李在明23日在紐約聯合國大會上發表演說。（圖／路透）



李在明警告，北韓似乎已經擁有足夠維持政權的核武，呼籲透過談判阻止繼續生產，甚至潛在的外銷行為。他也重申，美國總統川普將是唯一能夠成為北韓談判對象的人。川普8月曾表示希望今年內與金正恩會面。

《路透社》報導，北韓去年試射史上最大型洲際彈道飛彈「火星-19」。專家指出，該武器理論上能夠打擊美國任何目標，但北韓在飛彈導引及彈頭重返大氣層防護技術方面仍存疑慮。

李在明6月上任以來，持續尋求改善與平壤的緊張關係，多次提議南北對話，但均遭北韓拒絕。他也於25日提出「中期減少核武、長期追求非核化」的目標，而金正恩曾經表示，若美國不再堅持要求北韓放棄核武，沒有理由拒絕對話。