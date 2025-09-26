　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

▲台大醫院雲林分院攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭。 （圖／翻攝臺大醫院雲林分院臉書）

▲台大醫院雲林分院醫療團隊攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭。 （圖／翻攝臺大醫院雲林分院臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

臺大醫院雲林分院專業醫療團隊，日前攜手雲林縣消防局及國合會，遠赴非洲之角 - 索馬利蘭，遠赴非洲之角 - 索馬利蘭，展開跨國醫療考察與交流。這不僅是一場醫療支援，更是一段與當地醫護人員並肩學習、共同建立救命系統的深刻經歷。

在索馬里蘭荒野裡，臺大醫院雲林分院25日在臉書上也發布了此次領軍醫療團隊的副院長江文莒手記，從「319救命專線」看當地平民的生命希望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江文莒表示，9月25日，醫療團隊正前往索馬利蘭邊境 Boroma ，要訪視當地醫院如何協助他們建立已在首都Hargeisa 完成的救護車模式。車窗外掠過盡是曠野沙丘、簡陋棚屋、以及宛如此地孤立而遺世的灌木金合歡。途中，路過人煙小城，突然有一面聳立的看板吸住他的目光 -「319救命專線」。

▲台大醫院雲林分院攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭。 （圖／翻攝臺大醫院雲林分院臉書）

江文莒說，這是在當地由臺大雲林分院、雲林縣消防局、以及國合會ICDF聯手為 Hargeisa 與 Gebiliey 建立的優質急救系統，包括派遣中心建立、院前救護訓練、院內急救訓練，與培育種子教師。

「你無法相信，以前這裡的平民如果要叫救護車，可能要用掉一年的年薪，因爲索國沒有完整的公立救護系統；所有生病的受傷的人，如果叫不起昂貴的私人醫院救護車（一趟費用20到100美金，平均國民月收入不到2美金），都要想辦法自己到醫院，或者只能聽天由命。」

江文莒指出，2024年開始，臺大醫院手把手帶著索馬利蘭首都 Hargeisa總醫院 （HGH）的急診醫師與護理師們，建立他們為平民百姓服務的公立到院前緊急救護系統與急診ACLS優質團隊。2025年五月，HGH call center 接到了第一通市民虚弱的求救電話出勤救護，同時他們也在急診以ACLS方式救活了第一位sudden cardiac arrest 病人。「這樣小小的成功，我們帶著索馬利蘭種子教師Yacin 醫師寫作發表在SCI 期刋，謹誌今朝」。

江文莒也表示，未來幾年希望有機會把這樣的救命模式，拓展到首都圈以外的其他城市，「319 救命專線！在雲林8500公里之外，有我們一起努力的光榮勳章」。

▲台大醫院雲林分院攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭。 （圖／翻攝臺大醫院雲林分院臉書）▲台大醫院雲林分院攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭。 （圖／翻攝臺大醫院雲林分院臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

台中購物節優惠店家衝破2萬家　激旨燒鳥、老井、屋馬都入列

中央推「垂直避難」突撤離人數600變8000　花蓮縣府員工：心冷

堰塞湖溢流重創花蓮　永齡基金會宣布捐1000萬

「健檢、洗牙、健走」都能抵扣保費！　這類保單正夯

花蓮洪災14死　館長宣布捐100萬現金、200萬物資

肯德基官網驚見「0元炸雞桶」被瘋搶　業者急澄清：非官方活動

連假出國人潮爆滿！他驚喊「光托運行李」等1小時　網爆共鳴

20歲女大生拚微創業　每月蛋糕接單破30顆

美運輸部長聲援參與ICAO　陳世凱發聲：台灣為亞太重要航線

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

台中購物節優惠店家衝破2萬家　激旨燒鳥、老井、屋馬都入列

中央推「垂直避難」突撤離人數600變8000　花蓮縣府員工：心冷

堰塞湖溢流重創花蓮　永齡基金會宣布捐1000萬

「健檢、洗牙、健走」都能抵扣保費！　這類保單正夯

花蓮洪災14死　館長宣布捐100萬現金、200萬物資

肯德基官網驚見「0元炸雞桶」被瘋搶　業者急澄清：非官方活動

連假出國人潮爆滿！他驚喊「光托運行李」等1小時　網爆共鳴

20歲女大生拚微創業　每月蛋糕接單破30顆

美運輸部長聲援參與ICAO　陳世凱發聲：台灣為亞太重要航線

機械科幻風RougeLite《Morbid Metal》東京電玩展試玩心得

快訊／寶島光學爆掏空！加盟店千萬營收被侵吞　總經理送北檢複訊

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

【扛不住了】花蓮鳳林堤頂也溢流！　河面淤積...泥水狂灌防汛道路

生活熱門新聞

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

爆破解決堰塞湖？　網友模擬給傅崐萁看

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

花蓮洪災　永齡基金會宣布捐1000萬

花蓮洪災14死　館長捐300萬

災區「最缺物資曝光」　他抵現場不捨：慘不忍睹

連假出國人潮爆滿！他驚喊「光托運行李」等1小時

吊車大王出手了「罹難者每人1萬」！再捐2台小山貓

沒警報聲「傳巨大轟隆聲」　他驚恐憶：洪水急湧逃不了

一票人以為「整個花蓮很危險」　他曝真實狀況

快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐

2300萬噸水還沒下來！李鴻源曝「堰塞湖最壞1狀況」

農業部長8月說「無立即危險」！律師反問1句

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

衝突畫面曝！台中男KTV口角開槍釀1死

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」

最不尊重別人的三大星座！

阿部瑪利亞無預警退賽《中文怪物》！

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面