台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

▲台大醫院雲林分院醫療團隊攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭。 （圖／翻攝臺大醫院雲林分院臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

臺大醫院雲林分院專業醫療團隊，日前攜手雲林縣消防局及國合會，遠赴非洲之角 - 索馬利蘭，遠赴非洲之角 - 索馬利蘭，展開跨國醫療考察與交流。這不僅是一場醫療支援，更是一段與當地醫護人員並肩學習、共同建立救命系統的深刻經歷。

在索馬里蘭荒野裡，臺大醫院雲林分院25日在臉書上也發布了此次領軍醫療團隊的副院長江文莒手記，從「319救命專線」看當地平民的生命希望。

江文莒表示，9月25日，醫療團隊正前往索馬利蘭邊境 Boroma ，要訪視當地醫院如何協助他們建立已在首都Hargeisa 完成的救護車模式。車窗外掠過盡是曠野沙丘、簡陋棚屋、以及宛如此地孤立而遺世的灌木金合歡。途中，路過人煙小城，突然有一面聳立的看板吸住他的目光 -「319救命專線」。

江文莒說，這是在當地由臺大雲林分院、雲林縣消防局、以及國合會ICDF聯手為 Hargeisa 與 Gebiliey 建立的優質急救系統，包括派遣中心建立、院前救護訓練、院內急救訓練，與培育種子教師。

「你無法相信，以前這裡的平民如果要叫救護車，可能要用掉一年的年薪，因爲索國沒有完整的公立救護系統；所有生病的受傷的人，如果叫不起昂貴的私人醫院救護車（一趟費用20到100美金，平均國民月收入不到2美金），都要想辦法自己到醫院，或者只能聽天由命。」

江文莒指出，2024年開始，臺大醫院手把手帶著索馬利蘭首都 Hargeisa總醫院 （HGH）的急診醫師與護理師們，建立他們為平民百姓服務的公立到院前緊急救護系統與急診ACLS優質團隊。2025年五月，HGH call center 接到了第一通市民虚弱的求救電話出勤救護，同時他們也在急診以ACLS方式救活了第一位sudden cardiac arrest 病人。「這樣小小的成功，我們帶著索馬利蘭種子教師Yacin 醫師寫作發表在SCI 期刋，謹誌今朝」。

江文莒也表示，未來幾年希望有機會把這樣的救命模式，拓展到首都圈以外的其他城市，「319 救命專線！在雲林8500公里之外，有我們一起努力的光榮勳章」。