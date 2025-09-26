員工拒送物資　他追問才知「災區抬遺體2公里」含淚：你們好棒

▲小劍劍得知員工在災區一整天，抬著遺體步行2公里，感動得差點哭出來。（圖／翻攝小劍劍-務農夫婦x田園日記臉書）

花蓮在近期遭遇重大災情，許多在地居民與企業主紛紛投入救災行動。擁有35萬粉絲的臉書粉專「小劍劍-務農夫婦x田園日記」25日晚間分享了自身與員工的感人經歷。

小劍劍表示，他原本打算一早請員工協助送物資，但員工回覆「有事」不方便，直到晚間九點多再次聯繫，才得知他們仍在災區，剛準備離開。他關心地詢問「你們在哪裡做什麼？」員工則回答「在幫忙扛遺體。」原來，從一早到晚上，員工們在烈日下協助搬運罹難者遺體，隔天還要繼續。

其中一名員工傳來現場照片，並說「搜救人員在河床發現遺體，從泥沙移出來後，我們的工作就是協助將遺體抬了兩公里到安置處。災區屋子裡發現後，清理開，我們就協助扛出來。」

小劍劍深感，「這些事情是一般人無法勝任的！他們都是義務自發性的…一場災難，看到多少人都是義務而自發性的，每個人不計代價，如此團結努力。」他特別感謝所有協助救災的人，「謝謝大家在花蓮受了傷，都站了出來。身為花蓮人，非常感謝。」

小劍劍坦言，自己只想到給災民送水，卻忘了給員工們送冰飲料。詢問員工有沒有需要什麼，員工只說，「天氣很熱，想喝冰的飲料。」如此單純的要求，讓他自責。他表示，「嗯，我是你們的老闆，我不只會給你們冰的飲料，等忙完，我還會給你們大大的紅包。」他感動地說，「你們好棒，謝謝你們協助災民，把他們思念的親人，從河床泥沙裡扛出來。」

這則貼文引發大量網友共鳴，留言區湧現感謝與鼓勵的聲音，「好感動，謝謝你們無私的大愛」、「小劍劍，你擁有很棒的員工」、「看完我也哭了，你的員工超棒的，好感動」。多數網友都以「辛苦了」、「謝謝你們」、「花蓮加油」等話語表達敬意，並強調「有你們真好」、「感恩的心」、「好人一生平安」。

小劍劍在回覆中表示，「今天災民抱住我，跟我說謝謝，我沒哭。聽到員工做了連我也無法勝任的事情，我卻紅了眼眶。」