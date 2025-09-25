新北樹林工廠大火奪3命今相驗　「犯保協會」黑傘護家屬

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區西圳街一段的連棟鐵皮工廠，昨日（24日）清晨4時許傳出火警，火勢延燒到鄰近2間塑膠工廠，造成其中邊間的塑膠射出工廠，居住在裡面的吳姓男子一家三口，包括吳男、黎姓妻子及出生僅6月的女嬰死亡，後續起火原因待調查，相驗時犯保協會新北分會也派6位志工到場，使用黑雨傘遮擋媒體拍攝。

▼犯保協會新北分會使用雨傘阻擋媒體採訪 。（圖／記者陳以昇攝）

據悉，昨日下午3時許，新北地檢署接獲警方報驗後，即刻指派檢察官前往新北市立殯儀館相驗被害人遺體，並通知財團法人犯罪被害人保護協會臺灣新北分會（犯保協會新北分會），檢察官相驗遺體時間，犯保協會新北分會即出動專任人員及保護志工共6人於相驗現場慰問、陪伴家屬。對於家屬所詢問相關法律程序，也一一回覆，並適時告知相關的權益訊息，同時交付準備的溫馨關懷包，陪伴至相驗程序結束。

案件除了由檢察官進行後續調查外，犯保協會新北分會後續亦將依據 2023年2月8日總統公布修正的犯罪被害人權益保障法相關規定，提供法律訴訟、申請犯罪被害補償金及諮商輔導等之協助，以保障被害人法定權益，並持續提供犯罪被害人及家屬心理支持、家庭關懷等保護服務。

▼罹難者吳男母親在犯保協會未到場前接受媒體採訪。（圖／記者陳以昇攝）