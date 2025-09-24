樹林工廠大火3死！老闆夫婦、6月女嬰差一步就逃出…母見焦屍癱軟

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市樹林區西圳街一段的連棟工廠24日凌晨發生火警，警消獲報立即前往，經2個多小時灌救，順利撲滅火勢，經調查是3間連棟工廠，清理火場時，在其中的一間塑膠工廠內發現3具遺體，已燒成焦屍，離大門口僅一步就可以逃出，經確認為工廠吳姓老闆夫妻及才6個月的女嬰，身上還壓著鋼樑，老闆媽媽見到兒孫淚崩癱軟，詳細起火原因待火調調查。

▼吳姓老闆母親（中）悲傷認屍 。（圖／記者陸運陞攝）

今天凌晨4時許，西圳街一段52巷內發生工廠火警，一處存放鋰電池的工廠起火燃燒，火勢延燒到旁邊2棟塑膠工廠，警消獲報到場時，已經全面燃燒，經消防人員2個多小時的搶救，順利撲滅火勢。

警消在清理火場時，在其中一間塑膠工廠內發現3具燒焦的遺體，離大門僅一步之隔，就可以逃離火場；經調查是工廠36歲吳姓老闆、妻子35歲黎女及才6個月大的女兒，老闆的母親與其他家屬到場，看到遺體時整個累崩癱軟，步行都要攙扶。

據了解，吳男半年前才搬到這裡創業，從事塑膠製程工廠，與妻女就住在工廠裡，沒想到遇到惡火；而起火的鋰電池工廠是8月承租，用來存放鋰電池，詳細起火原因待火災調查鑑識小組進行調查。

▼廂型車後方就是工廠大門，吳男一家人僅一步就可逃出 。（圖／記者陸運陞攝）

▼警消現場噴水滅殘火 。（圖／記者陸運陞攝）