「中國第一爛尾樓」華麗轉身　全新酒店開業...房價最高9899元一晚

▲曾經的「中國第一爛尾樓」已經搖身一變成為紫林山豪利維拉酒店。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

曾被稱為「中國第一爛尾樓」的貴州獨山「水司樓」在經過當地政府重新招標，並有國企背景的貴州鑫影文旅投資有限公司順利接盤後，改頭換面重新出發，目前已被打造成一家全新的「紫林山豪利維拉酒店」。根據大陸訂房網站顯示，該酒店共有12種房型，最貴房間一晚要價2321元人民幣（約9899元新台幣）一晚，主打精緻奢華路線。

▲紫林山豪利維拉酒店的房型內景。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，攜程信息顯示，這家全新的酒店取名為紫林山豪利維拉酒店，有標準大床房、高級大床房、商務大床套房等房型。25日的訂房信息顯示，其標準雙床房價格為361元（人民幣，下同）／晚，商務大床套房價格為889元／晚。

至於在其餘平台上，紫林山豪利維拉酒店的評價則是褒貶不一，有住客稱「非常好的體驗」，也有房客留言稱「馬桶不夠智能，就餐不方便」，但整體評價仍處於高分階段。

據悉，紫林山豪利維拉酒店共有12種房型、376間客房，其中，最貴的行政床豪華套房室內面積有30坪，售價2321元／晚。大陸十一長假期間，該房型對外的售價則漲到3810元／晚。

櫃檯人員表示，紫林山豪利維拉酒店於去（2024）年年底試運營，今（2025）年5月正式運營，目前，日常的入住率能達到60%，其中雙床房賣得最好，「（十一）國慶節期間預計是滿房狀態，豪華雙房看風景最方便。」

▲爛尾時期的「水司樓」。（圖／翻攝中國新聞周刊）

這座曾經的「水司樓」是獨山縣淨心谷景區子項目之一，由貴州淨心谷旅遊投資開發有限公司承攬開發，但由於該公司資金鏈斷裂，轉由國有平台公司建設。直至2017年8月黔南州旅發大會召開後，該項目停工，成為中國最知名「爛尾樓」。

為了修建「水司樓」，獨山縣舉債2億，成為時任獨山縣委書記潘志立「不顧民生盲目舉債」的典型項目。安順市中級人民法院於2020年4月一審公開宣判潘志立受賄、濫用職權一案，數罪並罰，決定執行有期徒刑12年。