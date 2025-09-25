　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被控性侵殺害女大生坐牢19年喊冤　呂金鎧再審結果今宣判

記者黃翊婷／綜合報導

麵包師傅呂金鎧被指控，在1993年底涉嫌性侵殺害一名應徵家教的女大生，他坐了19年牢才獲得假釋。這段期間檢察總長曾為呂金鎧提出非常上訴，冤獄平反協會也為他聲請再審，高院認為有必要重新調查，同意重啟再審程序，並將在今日（25日）宣判結果。

▲桃園市謝姓男子對女性友人持續追求，多次到工作地點送美食、簡訊問候均未果，女子多次向法院聲請保護令，但謝男依然持續騷擾。（示意圖／視覺中國CFP）

▲呂金鎧被指控性侵殺害女大生，他一路喊冤仍被判刑入獄，纏訟將近32年，高院將在今日（25日）上午宣判再審結果。（示意圖／VCG，與本案無關。）

回顧案件經過，一名女大生在1993年12月間前往台北中和某公寓應徵家教，卻遭到性侵殺害；案發2周後，檢警逮捕當時借住在該公寓的男子陳錫卿，陳男供稱公寓的承租人呂金鎧也是共犯，呂男因此遭逮捕並在警局寫下自白書、製作自白筆錄，兩人還進行了現場模擬。

陳錫卿、呂金鎧均遭檢方起訴，在一審審理期間，因現場採集到的男性體液經比對與呂金鎧相符，他被一審法官認定有罪並判處死刑。

呂金鎧喊冤，陳錫卿也在後續的訴訟過程中表明呂男沒有涉案，而是另有其人，但直到高等法院更六審仍認定兩人有罪。最終呂金鎧被改判處有期徒刑20年，他放棄上訴，案件定讞；陳男則在2009年間被判處死刑定讞。

呂金鎧坐了19年牢才獲得假釋，並於2012年12月回到老家，見了老父親最後一面。由於這起案件疑點重重，當初被視為定罪鐵證的DNA證據，後續也爆出爭議，前檢察總長江惠民曾在2021年4月間為呂金鎧提出非常上訴，但遭到法院駁回。

冤獄平反協會也多次為呂金鎧聲請再審，經高院更裁，認為呂金鎧、陳錫卿二人在1994年案發後所做的警詢筆錄自白任意性有問題；此外，根據DNA鑑定書及犯罪現場重建鑑定報告，呂男可能不是對被害人勒頸、性侵之人，最終認定此案有必要重新調查，同意重啟再審程序。

高院在今年7月開庭審理此案，結果將在今日（9月25日）上午9點30分宣判，到時呂金鎧的義務律師團也會在法院前舉行記者會說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
堰塞湖最新空拍！　壩體被切削成V型
快訊／驚悚對撞！　台中女飛出傷重不治
LIVE／賴清德赴災區！　最新現場曝
家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤離時水都來了
快訊／7、8月統一發票　千萬中獎號碼出爐
光復國中棒球場全毀　現場慘況曝
鳳林堤頂也溢流！　防汛道路流滿泥水
快訊／玖壹壹春風「爆熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲
快訊／KTV看不順眼！23歲男「對準心臟」開槍殺人
快訊／車頭變形！　駕駛遭壓斷腿慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中隊35人+1醫2犬3無人機馳援光復　首日協助11人脫困

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

快訊／驚悚對撞！台中油罐車撞雙載機車　女乘客飛出傷重不治

遭郭哲敏小弟「超跑投資」騙5480萬　建商怒喊：法院勿淪洗錢工具

不爽被分手！26刀砍死彰化「芭樂公主」　軟爛男二審仍判無期

光復災後第3天！阿嬤家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤時水都來了

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

返鄉重建光復！盧秀燕霸氣喊：台中補助最高1萬、交通費全出

快訊／KTV互看不順眼！23歲男「對準心臟」開槍殺人　北部落網

呂金鎧獲無罪：讓天上的父母親不用煩惱　律師團籲檢不要上訴

LUX改造媽媽大挑戰

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

寶寶站起不穩跌落床下　媽爆發神反應驚險救回！

台中隊35人+1醫2犬3無人機馳援光復　首日協助11人脫困

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

快訊／驚悚對撞！台中油罐車撞雙載機車　女乘客飛出傷重不治

遭郭哲敏小弟「超跑投資」騙5480萬　建商怒喊：法院勿淪洗錢工具

不爽被分手！26刀砍死彰化「芭樂公主」　軟爛男二審仍判無期

光復災後第3天！阿嬤家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤時水都來了

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

返鄉重建光復！盧秀燕霸氣喊：台中補助最高1萬、交通費全出

快訊／KTV互看不順眼！23歲男「對準心臟」開槍殺人　北部落網

呂金鎧獲無罪：讓天上的父母親不用煩惱　律師團籲檢不要上訴

沒有緊張的餘裕！佐佐木朗希大聯盟初救援　三上三下獲全隊掌聲

華晨宇替于朦朧不平？開唱螢幕驚現「白色墜落人影」　暗藏7細節太心碎

亞洲區內航線貨櫃運價9月上半月上漲5%　低於去年但高於疫前

賴清德赴晚宴未提花蓮災情？世總批造謠　黃揚明：造謠個屁歡迎來告

爆破解決堰塞湖？　網友模擬給傅崐萁看：43秒掃光光復鄉

moon tang來台追星成功！　合體「雙金才子」超激動：像做夢一樣

台中隊35人+1醫2犬3無人機馳援光復　首日協助11人脫困

漲幅55%後首見鬆動　興富發開九份子讓利第一槍

南消志願服務再升級　多元訓練課程凝聚守護力量

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

【堰塞湖再溢流！】警消急喊「往上跑」 居民狂奔逃命

社會熱門新聞

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

即／新北國二女學生5樓墜落　頭部撕裂傷送醫搶救

婦已脫困「再看一下老家」抱神明桌溺斃

國光號猛撞機車　2男大生深夜去撞球雙亡

孫生侵犯5女遭起訴　慣竊媽也慘了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

「弟弟不要怕！」消防深夜救出男童

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

自強號400旅客拉行李逃難畫面曝　落石阻斷接駁等搶通

網傳「林保署9次示警」　花蓮縣府駁斥

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

更多熱門

相關新聞

毛畯珅性侵偷拍幼童犯510罪　徒刑加總3552年

毛畯珅性侵偷拍幼童犯510罪　徒刑加總3552年

台北地院審理教保員毛畯珅性侵幼童案，認定他涉性侵、偷拍40人共510罪，今（24日）合併判刑30年，已是《刑法》數罪併罰的徒刑最高上限，另創紀錄併科罰金5億元，但罰金得易服勞役、為期最長1年，意指毛男不必真的付錢，而重判主因，是本案造成被害人與家屬嚴重心理傷痛，毛男卻未真心悔悟。

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

櫻花妹買醉搭計程車　遭72歲運將性侵

櫻花妹買醉搭計程車　遭72歲運將性侵

日青旅老闆「下藥性侵」10女房客！判26年

日青旅老闆「下藥性侵」10女房客！判26年

即／毛畯珅再涉性侵偷拍41童　一審判30年

即／毛畯珅再涉性侵偷拍41童　一審判30年

關鍵字：

性侵冤獄

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

凱莉和好呱吉了

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」老公16字回應

國光女神斷開4年婚淨身出戶「擺攤賣童裝」付撫養費

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

最不尊重別人的三大星座！

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內行：打對折恐仍沒人要

堰塞湖溢流14死　他秀證據：花蓮縣府涉犯1罪

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

快訊／玖壹壹春風爆粗口開罵！反擊「熱戀郭書瑤」

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面