纜索斷裂！纜車失控「高速俯衝」脫軌撞樹　斯里蘭卡7死4重傷

記者詹雅婷／綜合報導

斯里蘭卡24日晚間發生纜車墜落事故，意外發生原因初步判定為纜索斷裂，造成軌道車以極高速度沿著陡峭山坡失控向下俯衝，脫軌撞上大樹，造成7名僧侶死亡。

法新社報導，事發當下總計有13名僧侶擠在簡易的車廂內，要前往龍樹禪林（Na Uyana）山頂的禪修場所。根據當地警方25日的說法，當時纜索突然斷裂，軌道車失控俯衝並脫軌墜落山坡。

警方透露，這起事件造成7人死亡、4人重傷，另外2人受到輕傷逃生。死者之中有3名外籍人士，分別來自印度、俄羅斯以及羅馬尼亞。

09/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

