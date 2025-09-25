纜索斷裂！纜車失控「高速俯衝」脫軌撞樹　斯里蘭卡7死4重傷

Sebuah kecelakaan tragis menimpa kelompok biksu Buddha di Sri Lanka barat laut. Tujuh orang, termasuk tiga biksu asing, tewas setelah kereta kabel yang mereka tumpangi terlepas dan jatuh di lereng pegunungan pada Rabu (24/9) malam. https://t.co/PPTlfy11Gd— Media Indonesia (@mediaindonesia) September 25, 2025
記者詹雅婷／綜合報導
斯里蘭卡24日晚間發生纜車墜落事故，意外發生原因初步判定為纜索斷裂，造成軌道車以極高速度沿著陡峭山坡失控向下俯衝，脫軌撞上大樹，造成7名僧侶死亡。
法新社報導，事發當下總計有13名僧侶擠在簡易的車廂內，要前往龍樹禪林（Na Uyana）山頂的禪修場所。根據當地警方25日的說法，當時纜索突然斷裂，軌道車失控俯衝並脫軌墜落山坡。
警方透露，這起事件造成7人死亡、4人重傷，另外2人受到輕傷逃生。死者之中有3名外籍人士，分別來自印度、俄羅斯以及羅馬尼亞。
