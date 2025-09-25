從 Akash 到 MR-SAM！印度防務產業進入國際市場　防空系統掀關注

▲印度8月成功進行綜合防空武器系統首次飛行試驗 。（圖／翻攝自X／印度國防部長辛格）

記者陳弘修／綜合報導

在國際防務產業版圖中，印度角色逐漸浮現，從研發到部署先進防空平台的能力，包括 Akash 與 MR-SAM 系統，除持續升級外也具實戰紀錄。有學者在近期的台灣演討會中建議，台灣可考慮將印度防空系統視為合作對象，以強化多層次防空架構。

根據印度官方與媒體公布資料顯示，印度 2024 至 2025 財年的防務出口金額約為 2.7 億美元（約新台幣 850 億元），創下歷年新高。主要出口項目包含布巡弋飛彈、多管火箭系統、Akash房康防空飛彈。

其中，亞美尼亞已於 2022 年簽署協議採購 15 套 Akash-1S 系統，並在 2024 年 11 月開始交付，用於加強防禦無人機與低空目標。此外，印度正與菲律賓洽談 Akash 系統採購案，也顯示印度產品已逐步進入國際市場，希冀擴大出口版圖的期盼。

對此，在台研究國際政治的專家也表示，印度國防自主能力逐步成熟，在可靠且相對中立出口國的前提下，或許是台灣值得考慮的合作夥伴。以防空系統與電子戰為例，台灣傳統主要供應來源為美法等地，如果價格合理、技術可信，對台灣而言，這個新選項不僅能降低對單一供應國的依賴，還能增加彈性與供應安全的戰略價值。

談到印太地區今年七月連續舉行了四場軍演，包括美軍、美日韓聯合演習、美澳等19國，專家認為，從這些演習的頻率和規模顯著提升觀察彈道飛彈、高超音速武器和海上力量，可以發現防空日益重要且需要先進科技支撐，對台灣而言，在軍售上的確可思考是否有更靈活與務實的選項。