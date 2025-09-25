　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

從 Akash 到 MR-SAM！印度防務產業進入國際市場　防空系統掀關注

▲印度8月成功進行綜合防空武器系統首次飛行試驗。 。（圖／翻攝自X／印度國防部長辛格）

▲印度8月成功進行綜合防空武器系統首次飛行試驗 。（圖／翻攝自X／印度國防部長辛格）

記者陳弘修／綜合報導

在國際防務產業版圖中，印度角色逐漸浮現，從研發到部署先進防空平台的能力，包括 Akash 與 MR-SAM 系統，除持續升級外也具實戰紀錄。有學者在近期的台灣演討會中建議，台灣可考慮將印度防空系統視為合作對象，以強化多層次防空架構。

根據印度官方與媒體公布資料顯示，印度 2024 至 2025 財年的防務出口金額約為 2.7 億美元（約新台幣 850 億元），創下歷年新高。主要出口項目包含布巡弋飛彈、多管火箭系統、Akash房康防空飛彈。

其中，亞美尼亞已於 2022 年簽署協議採購 15 套 Akash-1S 系統，並在 2024 年 11 月開始交付，用於加強防禦無人機與低空目標。此外，印度正與菲律賓洽談 Akash 系統採購案，也顯示印度產品已逐步進入國際市場，希冀擴大出口版圖的期盼。

對此，在台研究國際政治的專家也表示，印度國防自主能力逐步成熟，在可靠且相對中立出口國的前提下，或許是台灣值得考慮的合作夥伴。以防空系統與電子戰為例，台灣傳統主要供應來源為美法等地，如果價格合理、技術可信，對台灣而言，這個新選項不僅能降低對單一供應國的依賴，還能增加彈性與供應安全的戰略價值。

談到印太地區今年七月連續舉行了四場軍演，包括美軍、美日韓聯合演習、美澳等19國，專家認為，從這些演習的頻率和規模顯著提升觀察彈道飛彈、高超音速武器和海上力量，可以發現防空日益重要且需要先進科技支撐，對台灣而言，在軍售上的確可思考是否有更靈活與務實的選項。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
堰塞湖3處理方式　農業部：爆破、虹吸、壩頂降挖都不可行
蔡依林新專「發行前2天」宣布再延1個月！　歌迷不滿湧入
快訊／又尋獲一具遺體！　累計15死52傷31失聯
婦已脫困「想再看一下老家」　抱神明桌溺斃
快訊／新北國二女學生5樓墜落
國軍特蒐小組來了　CH-47SD運輸機抵花蓮畫面曝
民宿業跳出來！災民救難人員免費住宿　名單曝光
嗆釋昭慧「政治尼姑」挨告　藍營美女發言人回應了
花蓮縣政府揭「9次通報」真相　網怒灌爆：這是重點嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／委內瑞拉1天2強震　規模6.3地震再襲

不想當爸爸　28歲男狠殺女友把「出生2天女兒」扔進鱷魚河中

這款飲料超傷大腦！　研究揭「宛如喝炸彈」1杯就爆表

男嬰遭「膠水封嘴」丟垃圾堆！防他哭出聲　印度殘忍棄嬰手段曝

澤倫斯基籲阻止普丁！　示警俄國侵略「不只烏克蘭」

又見無人機！丹麥機場緊急關閉　警方不排除擊落

男乘客機場休息發現「老鼠鑽進褲中」　被咬驚嚇脫褲緊急送醫

日少女睡夢中行動電源「爆炸自燃」！火舌竄出畫面曝　6人送醫

從 Akash 到 MR-SAM！印度防務產業進入國際市場　防空系統掀關注

丹麥總理正式道歉！數千格陵蘭少女「遭強裝避孕器」　最小僅12歲

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

寶寶站起不穩跌落床下　媽爆發神反應驚險救回！

快訊／委內瑞拉1天2強震　規模6.3地震再襲

不想當爸爸　28歲男狠殺女友把「出生2天女兒」扔進鱷魚河中

這款飲料超傷大腦！　研究揭「宛如喝炸彈」1杯就爆表

男嬰遭「膠水封嘴」丟垃圾堆！防他哭出聲　印度殘忍棄嬰手段曝

澤倫斯基籲阻止普丁！　示警俄國侵略「不只烏克蘭」

又見無人機！丹麥機場緊急關閉　警方不排除擊落

男乘客機場休息發現「老鼠鑽進褲中」　被咬驚嚇脫褲緊急送醫

日少女睡夢中行動電源「爆炸自燃」！火舌竄出畫面曝　6人送醫

從 Akash 到 MR-SAM！印度防務產業進入國際市場　防空系統掀關注

丹麥總理正式道歉！數千格陵蘭少女「遭強裝避孕器」　最小僅12歲

《鏈鋸人 蕾潔篇》主題曲超強！「日排行榜雙冠」米津再創多紀錄

黃正音挪用自家公司1億「判刑結果出爐」　庭上忍不住落淚：很抱歉

堰塞湖3處理方式　農業部：爆破、虹吸、壩頂降挖都不可行

史上首位捕手單季60轟！羅利雙響助水手美西稱霸　相隔24年封王

快訊／委內瑞拉1天2強震　規模6.3地震再襲

綠營共諜案4人重判理由曝！危害國家外交安全　助長中共「三戰」

釋昭慧遭控「沒納稅、名車代步」喊告　謝寒冰回擊：要告就告法院見

男優東尼大木現蹤台灣！　死纏爛打對象曝光...揭為愛癡狂行徑

不斷更新／堰塞湖溢流重創光復鄉！　累計15死52傷31失聯

楓葉姐姐沒開濾鏡「無P私照」曝光！不輸女偶像臉蛋超正　網認證美貌

【母愛爆發】寶寶險跌落床下！媽神反應抓住救回

國際熱門新聞

Fed主席一句話拉黑美股！　台積電ADR跌0.71％

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　子彈刻字內容曝光

美聯邦政府9／30恐關門！　川普強硬拒與民主黨領袖見面

美財長：30%至50%晶片生產轉移他國

川普稱俄羅斯是「紙老虎」　克宮：我們是一隻熊

英特爾傳找蘋果投資　股價一度飆漲8%

日女市長「和男下屬進旅館」：討論工作

TikTok瘋傳南非牧師末日預言！　信徒變賣房產、辭職換來一場空

川普關稅衝擊！　亞洲家具王苦撐：越南若升到50％就玩不下去

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

德州槍手身份曝光！　屋頂狙擊ICE釀1死2傷

印度19歲學霸「不想當醫生」輕生亡　

美調降歐盟汽車關稅至15%　追溯自8月1日

日青旅老闆「下藥性侵」10女房客！判26年

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

凱莉和好呱吉了

國光女神斷開4年婚淨身出戶「擺攤賣童裝」付撫養費

吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」老公16字回應

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

最不尊重別人的三大星座！

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內行：打對折恐仍沒人要

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

堰塞湖溢流14死　他秀證據：花蓮縣府涉犯1罪

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面