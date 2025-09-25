針對特斯拉？陸擬禁汽車「隱藏門把手」　規定留「手部操作空間」

▲特斯拉知名的隱藏式車門把手。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸工信部24日發出《汽車車門把手安全技術要求》的徵求意見稿，明確規定車門外把手必須具備手部操作空間；這意味著，特斯拉等許多電動車品牌配備的電動隱藏式車門把手，未來恐必須在大陸退場。

工信部指出，為應對電動隱藏式車門把手新技術、新安全需求，進一步規範和提升車門把手安全性，築牢汽車安全底線，組織開展了門把手標準的制定工作，「本標準旨在引導企業規範車門內外把手產品設計，提升門把手安全性能，全面提升車輛安全水平。」

該份文件對車門把手結構、手部操作空間等作出明確要求，包含「每個車門的車門外把手在任意狀態時，相對車身表面應具備手部操作空間，該操作空間應不小於60mm×20mm×25mm。」

還有「每個車門應配置具備機械釋放功能的車門外把手，系統的設計應滿足在鎖止裝置處於鎖止狀態時，發生不可逆約束裝置展開或動力電池熱事件等事故後，非碰撞側車門應能在不借助工具的情況下，通過車門外把手開啓車門。」

針對車門內把手，文件中也要求，每個車門應配置具備機械釋放功能的車門內把手，且應易於車內乘員識別。

該份文件明顯都是針對近年相當流行的電動隱藏式車門把手而發出，而採用此種設計最為出名的就是特斯拉，並由於特斯拉在大陸的熱銷，不少大陸的新能源車廠效仿、採用了此種設計。

不過，電動隱藏式車門把手受到不少質疑，例如冬天結冰、起火事故等特殊情況下可能無法直接開門，必須採取其它方式。