離奇四角戀！莽男殺酒店女　陽明山硫磺蓋屍臭

▲梁姓凶手及友人把裝有屍體的箱子，載到台北市陽明山冷水坑的山谷棄屍。（示意畫面／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

17年前，一名在酒店上班的越南籍黎姓女子，應邀前往友人梁姓男子住處後失蹤，警方懷疑梁殺人棄屍，卻抓不到人，也找不到屍體。20天後，梁在旅館上吊輕生，遺書強調「錯殺」黎女，並揭露與黎女、陳姓女友及另名男子複雜的四角戀。警方後來循線逮捕協助棄屍的共犯，調查後認定，梁酒後與黎發生口角、痛下殺手，之後找友人一起把死者搬到陽明山冷水坑棄屍，企圖用硫磺味掩蓋屍臭味，警方花了好一番功夫終於尋獲屍體，宣告破案。

專案小組調查，黎女失蹤當天凌晨，前往梁男位於桃園大有路的租屋處，就人間蒸發，2個多小時後，梁的李姓友人也進入社區，2人搬著一個白色整理箱駕車離去。當天上午，梁再匆匆返回社區向房東退租。

▲黎姓女子（右）與梁姓凶手（左）一同上樓，在電梯內留下最後身影。

▲梁男與共犯將屍體放入白色整理箱，再搬到車上前往山區棄屍。

警方進入屋內採證，發現到處都有殘留的血跡，並追查梁男下落，竟得知他在基隆一家旅館上吊自殺，還留下多張遺書，內容指出，自己的女友小美刻意疏遠自己，移情別戀，他因而與小美的同事黎女越走越近，形成複雜多角關係。

▲凶手在遺書中提到自己捲入四角戀，並坦承殺害黎姓死者。

遺書還透露，不甘心被小美一次次傷害，酒後把黎當程小美，將她掐死，還打算殺害手機號碼為「0935」的情敵，等於承認自己就是殺害女友的凶手。後來，出現在梁男住處的李姓友人出面，坦承協助梁棄屍，帶警方前往陽明山冷水坑附近山谷，找到黎女的屍體。李男說，二人為了掩蓋屍臭味，才選在有硫磺味的山上棄屍，警方因而宣告破案，將李男則以遺棄屍體罪移送檢方偵辦。

▲警方帶李姓共犯（右）重回棄屍現場，全力搜尋死者的遺體。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

二死離奇四角戀1／酒女人間蒸發友急尋 警找上男友住處見一跡證驚「糟了」

二死離奇四角戀2／遺書揭四角畸戀 他狠嗆情敵：0935回家吃你老婆的草