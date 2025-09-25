　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

離奇四角戀！莽男殺酒店女　陽明山硫磺蓋屍臭

梁姓凶手及友人把裝有屍體的箱子，載到台北市陽明山冷水坑的山谷棄屍。（示意畫面，AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲梁姓凶手及友人把裝有屍體的箱子，載到台北市陽明山冷水坑的山谷棄屍。（示意畫面／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

17年前，一名在酒店上班的越南籍黎姓女子，應邀前往友人梁姓男子住處後失蹤，警方懷疑梁殺人棄屍，卻抓不到人，也找不到屍體。20天後，梁在旅館上吊輕生，遺書強調「錯殺」黎女，並揭露與黎女、陳姓女友及另名男子複雜的四角戀。警方後來循線逮捕協助棄屍的共犯，調查後認定，梁酒後與黎發生口角、痛下殺手，之後找友人一起把死者搬到陽明山冷水坑棄屍，企圖用硫磺味掩蓋屍臭味，警方花了好一番功夫終於尋獲屍體，宣告破案。

專案小組調查，黎女失蹤當天凌晨，前往梁男位於桃園大有路的租屋處，就人間蒸發，2個多小時後，梁的李姓友人也進入社區，2人搬著一個白色整理箱駕車離去。當天上午，梁再匆匆返回社區向房東退租。

黎姓女子（右）與梁姓凶手（左）一同上樓，在電梯內留下最後身影。（翻攝畫面）

▲黎姓女子（右）與梁姓凶手（左）一同上樓，在電梯內留下最後身影。

梁男與共犯將屍體放入白色整理箱，再搬到車上前往山區棄屍。（示意畫面）

▲梁男與共犯將屍體放入白色整理箱，再搬到車上前往山區棄屍。

警方進入屋內採證，發現到處都有殘留的血跡，並追查梁男下落，竟得知他在基隆一家旅館上吊自殺，還留下多張遺書，內容指出，自己的女友小美刻意疏遠自己，移情別戀，他因而與小美的同事黎女越走越近，形成複雜多角關係。

凶手在遺書中提到自己捲入四角戀，並坦承殺害黎姓死者。（翻攝畫面）

▲凶手在遺書中提到自己捲入四角戀，並坦承殺害黎姓死者。

遺書還透露，不甘心被小美一次次傷害，酒後把黎當程小美，將她掐死，還打算殺害手機號碼為「0935」的情敵，等於承認自己就是殺害女友的凶手。後來，出現在梁男住處的李姓友人出面，坦承協助梁棄屍，帶警方前往陽明山冷水坑附近山谷，找到黎女的屍體。李男說，二人為了掩蓋屍臭味，才選在有硫磺味的山上棄屍，警方因而宣告破案，將李男則以遺棄屍體罪移送檢方偵辦。

警方帶李姓共犯（右）重回棄屍現場，全力搜尋死者的遺體。（東森新聞提供）

▲警方帶李姓共犯（右）重回棄屍現場，全力搜尋死者的遺體。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
二死離奇四角戀1／酒女人間蒸發友急尋　警找上男友住處見一跡證驚「糟了」
二死離奇四角戀2／遺書揭四角畸戀　他狠嗆情敵：0935回家吃你老婆的草

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
堰塞湖最新空拍！　壩體被切削成V型
快訊／驚悚對撞！　台中女飛出傷重不治
LIVE／賴清德赴災區！　最新現場曝
家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤離時水都來了
快訊／7、8月統一發票　千萬中獎號碼出爐
光復國中棒球場全毀　現場慘況曝
鳳林堤頂也溢流！　防汛道路流滿泥水
快訊／玖壹壹春風「爆熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲
快訊／KTV看不順眼！23歲男「對準心臟」開槍殺人
快訊／車頭變形！　駕駛遭壓斷腿慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中隊35人+1醫2犬3無人機馳援光復　首日協助11人脫困

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

快訊／驚悚對撞！台中油罐車撞雙載機車　女乘客飛出傷重不治

遭郭哲敏小弟「超跑投資」騙5480萬　建商怒喊：法院勿淪洗錢工具

不爽被分手！26刀砍死彰化「芭樂公主」　軟爛男二審仍判無期

光復災後第3天！阿嬤家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤時水都來了

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

返鄉重建光復！盧秀燕霸氣喊：台中補助最高1萬、交通費全出

快訊／KTV互看不順眼！23歲男「對準心臟」開槍殺人　北部落網

呂金鎧獲無罪：讓天上的父母親不用煩惱　律師團籲檢不要上訴

LUX改造媽媽大挑戰

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

寶寶站起不穩跌落床下　媽爆發神反應驚險救回！

台中隊35人+1醫2犬3無人機馳援光復　首日協助11人脫困

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

快訊／驚悚對撞！台中油罐車撞雙載機車　女乘客飛出傷重不治

遭郭哲敏小弟「超跑投資」騙5480萬　建商怒喊：法院勿淪洗錢工具

不爽被分手！26刀砍死彰化「芭樂公主」　軟爛男二審仍判無期

光復災後第3天！阿嬤家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤時水都來了

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

返鄉重建光復！盧秀燕霸氣喊：台中補助最高1萬、交通費全出

快訊／KTV互看不順眼！23歲男「對準心臟」開槍殺人　北部落網

呂金鎧獲無罪：讓天上的父母親不用煩惱　律師團籲檢不要上訴

沒有緊張的餘裕！佐佐木朗希大聯盟初救援　三上三下獲全隊掌聲

華晨宇替于朦朧不平？開唱螢幕驚現「白色墜落人影」　暗藏7細節太心碎

亞洲區內航線貨櫃運價9月上半月上漲5%　低於去年但高於疫前

賴清德赴晚宴未提花蓮災情？世總批造謠　黃揚明：造謠個屁歡迎來告

爆破解決堰塞湖？　網友模擬給傅崐萁看：43秒掃光光復鄉

moon tang來台追星成功！　合體「雙金才子」超激動：像做夢一樣

台中隊35人+1醫2犬3無人機馳援光復　首日協助11人脫困

漲幅55%後首見鬆動　興富發開九份子讓利第一槍

南消志願服務再升級　多元訓練課程凝聚守護力量

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有

社會熱門新聞

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

即／新北國二女學生5樓墜落　頭部撕裂傷送醫搶救

婦已脫困「再看一下老家」抱神明桌溺斃

國光號猛撞機車　2男大生深夜去撞球雙亡

孫生侵犯5女遭起訴　慣竊媽也慘了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

「弟弟不要怕！」消防深夜救出男童

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

自強號400旅客拉行李逃難畫面曝　落石阻斷接駁等搶通

網傳「林保署9次示警」　花蓮縣府駁斥

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

凱莉和好呱吉了

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」老公16字回應

國光女神斷開4年婚淨身出戶「擺攤賣童裝」付撫養費

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

最不尊重別人的三大星座！

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內行：打對折恐仍沒人要

堰塞湖溢流14死　他秀證據：花蓮縣府涉犯1罪

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

快訊／玖壹壹春風爆粗口開罵！反擊「熱戀郭書瑤」

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面