成美公堂140週年化身境教場域　文資論壇「從家出發」守護老屋

▲紀念「成美公堂」140週年，頂新和德文教基金會舉辦「百年傳承 成家之美」文資論壇，吸引上百位產官學民聚集交流。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／彰化報導

在彰化永靖，有一座走過140個年頭的三合院—閩南式紅磚、灰瓦白牆客家風格交織而成，這是頂新魏家的起家厝「成美公堂」。歷經歲月洗禮，它見證了世代記憶，也承載著地方文化歷史，以古法修復後，重現閩客建築風采，不只名列台灣20大古厝，更活化成為環境教育的新基地。

▲▼走過140個年頭的「成美公堂」以古法修復，重現閩客建築風采。（圖／ETtoday資料照）

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，看見世界各國都能保留祖厝，讓台灣老屋有了可能。於是，魏家四兄弟決心將祖先留下的傳統文化，用境教、言教的方式傳承下去。對他們而言，成美公堂不只是家族祠堂，更重生為一座百年常民生活博物館。今年也獲得政府肯定，正式成為彰化縣第8所環境教育場域。

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

為了紀念這座百年古厝的重要里程，頂新和德文教基金會於9月13日在彰化永靖成美文化園舉辦「百年傳承 成家之美—2025民間文化資產與老建築保存論壇」，吸引上百位產官學民共襄盛舉。

▲「百年傳承 成家之美」文資論壇齊聚產官學民。

頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩指出，老屋是許多人心靈的故鄉、是先民智慧的展現，也是地方發展的活歷史，希望透過論壇，讓全台各地的老屋經營者、專業團隊和學者進行交流，分享成功與挑戰，同時帶動議題聲量，引領社會對老屋保存的重視。

▲頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩。

論壇「以家族保存傳承」與「地方老屋保存實務」為兩大主題。上午場由基金會副董事長陳慶浩以〈從家開始：成美公堂保存修復的文化意義與世代責任〉揭開序幕，並邀請芎林鄭氏家廟召集人鄭香辰、霧峰林家董事長林俊明，分別分享自主修復家廟與永續整合的經驗。

▲▼芎林鄭氏家廟召集人鄭香辰(上)與霧峰林家董事長林俊明(下)各自分享經驗。

下午場則擴大至街區與地方修復的實務，由台南歷史街區振興補助計畫主持人曾憲嫻教授、臺灣小鎮文化協會理事長許書基、苗栗縣傳統聚落文化協會總幹事許書凡，帶來各地的保存與再生案例。

▲綜合座談呼籲產官學界共同合作。

期間並安排成美公堂導覽，帶領與會者一睹傳統匠師巧技「修舊如舊」的典範。陳慶浩副董事長說明，成美公堂的修復過程與一般傳統建築有所不同：首先，設有「試作區」，先行檢驗材料與工法是否適合；其次，堅持依循傳統「工料分家」的模式，特別請益專家，堅持由大木、土水、剪黏、彩繪各工種分工合作，避免品質流失。

▲導覽員解說成美公堂獨創的「學好孔孟」合體字，讀音ㄎㄧㄤˇ。

另一項重要經驗則是「定色作業」，顏色比對同時期老屋，甚至參照CMYK色卡，確認藍、黑、紅、綠等色彩，並持續進行油漆耐候測試，作為日後修復依據。

▲▼成美公堂成為推廣修復理念與技術的示範場域。

基金會的推廣與經驗，也讓老屋屋主們心生共鳴：只要找對專業、用對方法，便能實現家族老屋的保存。台北市艋舺慈惠醫院屋主王培仲認為，從文資角度來看，如何將故事留給後世、訴說歷史痕跡非常重要，「基金會用一己之力，把自己的家園修好，非常令人敬佩，因為在二十多年的修復過程中，運用了許多面臨失傳的工法。」

▲台北艋舺慈惠醫院屋主王培仲。

王培仲也提到，透過基金會提供經驗與媒合，屋主能掌握更多資訊，加速保存工程進行，而且不會孤單，因為有一群專業者、組織及同好在背後支持。

▲文資論壇至今辦理第七屆，逐漸匯聚成社會共識。

文資論壇至今辦理第七屆，從對話的平台，逐漸匯聚成社會共識。成美公堂不只是有形的建築，更是無形的民間力量，象徵「從家出發」的初心，守護文化根脈，也點亮未來的微光。