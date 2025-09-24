　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

成美公堂140週年化身境教場域　文資論壇「從家出發」守護老屋

▲紀念「成美公堂」140週年，頂新和德文教基金會舉辦「百年傳承 成家之美」文資論壇，吸引上百位產官學民聚集交流。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／彰化報導

在彰化永靖，有一座走過140個年頭的三合院—閩南式紅磚、灰瓦白牆客家風格交織而成，這是頂新魏家的起家厝「成美公堂」。歷經歲月洗禮，它見證了世代記憶，也承載著地方文化歷史，以古法修復後，重現閩客建築風采，不只名列台灣20大古厝，更活化成為環境教育的新基地。

▲頂新和德論壇▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼走過140個年頭的「成美公堂」以古法修復，重現閩客建築風采。（圖／ETtoday資料照）

▲頂新和德論壇▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，看見世界各國都能保留祖厝，讓台灣老屋有了可能。於是，魏家四兄弟決心將祖先留下的傳統文化，用境教、言教的方式傳承下去。對他們而言，成美公堂不只是家族祠堂，更重生為一座百年常民生活博物館。今年也獲得政府肯定，正式成為彰化縣第8所環境教育場域。

▲頂新和德論壇▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

為了紀念這座百年古厝的重要里程，頂新和德文教基金會於9月13日在彰化永靖成美文化園舉辦「百年傳承 成家之美—2025民間文化資產與老建築保存論壇」，吸引上百位產官學民共襄盛舉。

▲頂新和德論壇▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲「百年傳承 成家之美」文資論壇齊聚產官學民。

頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩指出，老屋是許多人心靈的故鄉、是先民智慧的展現，也是地方發展的活歷史，希望透過論壇，讓全台各地的老屋經營者、專業團隊和學者進行交流，分享成功與挑戰，同時帶動議題聲量，引領社會對老屋保存的重視。

▲頂新和德論壇▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩。

論壇「以家族保存傳承」與「地方老屋保存實務」為兩大主題。上午場由基金會副董事長陳慶浩以〈從家開始：成美公堂保存修復的文化意義與世代責任〉揭開序幕，並邀請芎林鄭氏家廟召集人鄭香辰、霧峰林家董事長林俊明，分別分享自主修復家廟與永續整合的經驗。

▲頂新和德論壇▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼芎林鄭氏家廟召集人鄭香辰(上)與霧峰林家董事長林俊明(下)各自分享經驗。

▲頂新和德論壇▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

下午場則擴大至街區與地方修復的實務，由台南歷史街區振興補助計畫主持人曾憲嫻教授、臺灣小鎮文化協會理事長許書基、苗栗縣傳統聚落文化協會總幹事許書凡，帶來各地的保存與再生案例。

▲頂新和德論壇▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲綜合座談呼籲產官學界共同合作。

期間並安排成美公堂導覽，帶領與會者一睹傳統匠師巧技「修舊如舊」的典範。陳慶浩副董事長說明，成美公堂的修復過程與一般傳統建築有所不同：首先，設有「試作區」，先行檢驗材料與工法是否適合；其次，堅持依循傳統「工料分家」的模式，特別請益專家，堅持由大木、土水、剪黏、彩繪各工種分工合作，避免品質流失。

▲頂新和德論壇▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲導覽員解說成美公堂獨創的「學好孔孟」合體字，讀音ㄎㄧㄤˇ。

另一項重要經驗則是「定色作業」，顏色比對同時期老屋，甚至參照CMYK色卡，確認藍、黑、紅、綠等色彩，並持續進行油漆耐候測試，作為日後修復依據。

▲頂新和德論壇▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼成美公堂成為推廣修復理念與技術的示範場域。

▲頂新和德論壇▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

基金會的推廣與經驗，也讓老屋屋主們心生共鳴：只要找對專業、用對方法，便能實現家族老屋的保存。台北市艋舺慈惠醫院屋主王培仲認為，從文資角度來看，如何將故事留給後世、訴說歷史痕跡非常重要，「基金會用一己之力，把自己的家園修好，非常令人敬佩，因為在二十多年的修復過程中，運用了許多面臨失傳的工法。」

▲頂新和德論壇▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台北艋舺慈惠醫院屋主王培仲。

王培仲也提到，透過基金會提供經驗與媒合，屋主能掌握更多資訊，加速保存工程進行，而且不會孤單，因為有一群專業者、組織及同好在背後支持。

▲頂新和德論壇▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲文資論壇至今辦理第七屆，逐漸匯聚成社會共識。

文資論壇至今辦理第七屆，從對話的平台，逐漸匯聚成社會共識。成美公堂不只是有形的建築，更是無形的民間力量，象徵「從家出發」的初心，守護文化根脈，也點亮未來的微光。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／花東再迎「大雷雨」突襲！　豪雨特報最新警戒區域曝

光復鄉17死救援急需物資與沐浴車　當地議員：別捐泡麵

睡到一半「行動電源爆炸」客廳冒火光　他嚇醒：濃煙密佈！慘況曝

快訊／台東縣海端鄉霧鹿村、利稻村、新武部落　明天停班停課

馬太鞍溪橋替代道路「縣道193線」搶通　開放小型車通行

首長捐出一月薪助花蓮賑災　中投加碼各捐200萬救助金

486先生表態「不會捐款花蓮」！還開罵卓榮泰：邀傅崐萁幹嘛

她喊「普發1萬元全捐花蓮」炸鍋了！一票人搖頭：捐物資比較好

來不及逃！他急喊「抓緊我」媽卻鬆手　倖存兒痛哭：不想讓我淹死

農曆8月「3生肖」旺到發紫 ！屬牛職場、情運兩得意

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

快訊／花東再迎「大雷雨」突襲！　豪雨特報最新警戒區域曝

光復鄉17死救援急需物資與沐浴車　當地議員：別捐泡麵

睡到一半「行動電源爆炸」客廳冒火光　他嚇醒：濃煙密佈！慘況曝

快訊／台東縣海端鄉霧鹿村、利稻村、新武部落　明天停班停課

馬太鞍溪橋替代道路「縣道193線」搶通　開放小型車通行

首長捐出一月薪助花蓮賑災　中投加碼各捐200萬救助金

486先生表態「不會捐款花蓮」！還開罵卓榮泰：邀傅崐萁幹嘛

她喊「普發1萬元全捐花蓮」炸鍋了！一票人搖頭：捐物資比較好

來不及逃！他急喊「抓緊我」媽卻鬆手　倖存兒痛哭：不想讓我淹死

農曆8月「3生肖」旺到發紫 ！屬牛職場、情運兩得意

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

美百萬實況主父親癌逝　臨終前仍囑兒「快去直播」網鼻酸

【半張臉毀了】獨孫打靶出事！阿嬤含淚：至少保住右眼

生活熱門新聞

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

早預告堰塞湖溢流「為何不跑？」　一票搖頭

486先生表態「不會捐款花蓮」　開罵卓榮泰

農曆8月「3生肖」旺到發紫 ！

他急喊「抓緊我」媽卻鬆手　兒痛哭：不想讓我被淹死

光復鄉急需物資與沐浴車　當地議員：別捐泡麵

超市超商「1類型飲品」　一喝回不去被掃光！全場哀號

睡到一半「行動電源爆炸」客廳冒火光！他嚇醒

秋分到！　4生肖大豐收

她喊「普發1萬元全捐花蓮！」全場炸鍋

國家級災難！　新竹市「毒汞米」恐成營養午餐

即／花東再迎「大雷雨」　豪雨最新警戒區域曝

「歸功這群人」長輩逃過一劫！傷亡恐怕更多人

別再說啥都沒做！他曝應變小組「7月就成立」

更多熱門

相關新聞

菜販「美華」撞死路人「美華」　落跑下場曝

菜販「美華」撞死路人「美華」　落跑下場曝

今年4月間發生在彰化花壇一起死亡車禍，一名60歲女菜販開車行經彰員路2段時，不慎撞死75歲的阿嬤，巧合的是，2人的名字竟然都是「美華」。彰化地院近日審結，判處駕駛美華有期徒刑1年8月，但考量她已與家屬達成80萬元和解，宣告緩刑4年，給予自新機會。

殺前妻丟包騎樓　毒蟲冷靜喝茶抽菸遭逮

殺前妻丟包騎樓　毒蟲冷靜喝茶抽菸遭逮

指壓女客趁機「摸豆豆」　男按摩師判4月

指壓女客趁機「摸豆豆」　男按摩師判4月

蘇格蘭探員要救戰地傷兵　超流利中文露餡

蘇格蘭探員要救戰地傷兵　超流利中文露餡

妻愛上小王「宮廟換車衝摩鐵」　醋夫提告

妻愛上小王「宮廟換車衝摩鐵」　醋夫提告

關鍵字：

頂新頂新和德文教基金會魏應充成美公堂成美文化園彰化永靖古厝文化資產老屋論壇

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

最不尊重別人的三大星座！

許光漢轟動越南！200家媒體採訪

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面