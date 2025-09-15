雙金得主長笛音樂家華姵跨界再創佳績　Podcast節目入圍第四屆客聲獎

▲金鐘、金曲雙金得主長笛音樂家華姵與宋菁玲主持的《客製化音樂盒》入圍第四屆「客聲獎」文化節目獎，以音樂專業推動客家文化新傳播！（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

金鐘、金曲雙金得主長笛音樂家華姵，再度傳來佳音！她與宋菁玲共同主持的Podcast節目《客製化音樂盒》，正式入圍第四屆「客聲獎」Podcast 類文化節目獎，為其跨界藝術與文化傳播之路再添新里程碑，9月27日頒獎典禮即將登場，華姵透過音樂專業，為客家文化開啟了一條嶄新的傳播之路。

「客聲獎」（HAKKA SOUND AWARDS）由客家公共傳播基金會主辦，是全台唯一以聲音作品為核心、專門表揚推廣客語及客家文化的獎項。該獎項自創辦以來，致力於鼓勵聲音創作者、廣播人與Podcast製作者，透過多元平台與形式，將客語、文化、藝術與議題融入大眾日常。

2025 年「客聲獎」今年邁入第四屆，競爭更為激烈。來自全台各地的聲音創作者、廣播電台與Podcast節目紛紛踴躍參賽，總計數百件作品角逐。經過嚴格審查，最終僅有 38 件作品脫穎而出、成功入圍，堪稱含金量極高的榮譽。能夠站上入圍名單，本身就是專業領域的一種至高榮譽。

入圍作品：《客製化音樂盒》

在眾多優秀作品中，《客製化音樂盒》憑藉「用音樂說故事，用旋律傳文化」的創新獨特理念，贏得評審青睞。節目跳脫傳統客語節目的語言或歷史導向，反而以音樂作為核心敘事手法，將客家文化的精神與底蘊透過旋律傳遞給聽眾。

節目由宋菁玲與華姵老師共同主持，她們透過精心挑選的音樂與深入淺出的對談，引領聽眾進入一場場聲音旅程。這樣的形式不僅讓文化「被聽見」，更能「被感受」、「被記憶」，跨越世代與族群，打造全新的文化傳播方式。藉由音樂作為敘事核心，帶領聽眾在旋律流轉中感受客家文化的底蘊。

華姵老師在節目中，以她專業的音樂素養，將客家文化與聲音藝術緊密結合，讓原本偏重語言或歷史的內容，轉化為充滿藝術感與情境感的聲音旅程，相當難能可貴。

華姵老師背景與專業歷程

華姵是一位 國際知名的長笛演奏家、跨界藝術創作者與節目主持人。

她留學法國多年，畢業於 巴黎師範高等音樂院（Ecole Normale de Musique de Paris），取得長笛與室內樂雙碩士。她的音樂教育背景不僅厚實，且具有國際視野，為她日後跨界發展奠定了堅實基礎。

回台後，她積極投入表演與教育，並曾擔任：

愛樂101室內樂團團長

四月望雨室內樂團團長

跨界實踐的文化推廣者

除了演奏與教學，她同時投身於廣播與音樂節目的創作。她主持過《新客家空中音樂會》、《華姵的音樂藝想世界》，並創立「華劇場」，致力於將音樂與舞蹈、戲劇、影像等藝術領域進行結合。她相信，音樂不只是舞台上的藝術，更是跨文化交流的橋樑。

東華公共事務研究學會榮譽理事長田俊雄指出，華姵是臺灣首位以演奏家的身分拿下第51屆廣播金鐘獎「非流行音樂主持人獎」的長笛演奏家，用古典長笛兼法國現代長笛演奏技巧，將聲音轉化為語言，這次她也是以演奏家的身分，用古典音樂融入客家音樂美學，入圍Podcast第四屆客聲獎，難能可貴。

華姵更將「法國現代長笛吹奏技術」的基本概念- 就是將古典長笛原有的演奏方式，延伸出特殊長笛複音(multiphonic)演奏技巧，屬於法國長笛音樂中重要的學術資產，紮實演繹功夫導入台灣客家文化節目中，即是傳承也是創新，讓線上聽眾驚艷不已。

豐碩作品與榮耀

在專業的舞台上，華姵累積豐碩作品與榮耀

專輯創作：

代表作為宗教音樂專輯《山中的上帝》，此作品以深邃的音樂氛圍與文化內涵，榮獲 第 28 屆傳藝金曲獎。

節目製作：

主持與製作多個與音樂、文化相關的節目，成功獲得聽眾好評，並以此榮獲 第 51 屆廣播金鐘獎（非流行音樂節目主持人獎）。

跨界劇場：

創立「華劇場」，以音樂為核心，融合舞蹈、戲劇、光影等多元元素，探索表演藝術的新可能性，實現文化的立體化詮釋。

2025：國際巡演與文化外交

特別值得一提的是，今年（2025 年）華姵老師多數時間在國外巡演，足跡遍布歐洲、亞洲各大城市，代表台灣展現音樂家的專業風範。她不僅是音樂演奏者，更是 台灣與客家文化的國際代言人。透過舞台與音樂會，她將台灣文化故事帶到世界舞台，實踐了文化外交的使命。

在繁忙的國際演出行程中，仍能完成Podcast節目製作並成功入圍「第四屆客聲獎」，這份成就充分展現了她在專業、熱情與使命感之間的平衡。

華姵早年曾以廣播節目榮獲金鐘獎，如今再以Podcast節目入圍「客聲獎」，展現了從傳統媒體到新興數位平台的無縫轉換能力，也象徵著客家文化推廣走向數位化、年輕化的新時代。

客聲獎入圍的意義

「客聲獎」的評選標準嚴謹，能從數百件作品中脫穎而出、進入最終38件入圍名單，已經象徵著專業上的高度肯定。不僅是專業上的高度肯定，更彰顯華姵老師持續創新的成果。對華姵老師而言，這不僅是一項榮譽，更是她藝術生涯中一個全新的里程碑。這份榮耀，不只是個人的成就，也代表著客家文化在聲音藝術領域的突破。

她曾以廣播節目獲金鐘獎，如今則以Podcast節目入圍客聲獎，代表她在 傳統媒體與新興媒體之間游刃有餘。同時也顯示，客家文化的推廣，已經從電波廣播時代，進一步走進數位聲音平台，觸及更多年輕世代。

華姵老師的人生軌跡，清楚展現了「專業藝術家」與「文化推廣者」的雙重身份：

她以長笛與音樂專業，建立了國際舞台的聲譽。

她以廣播與Podcast，讓文化的種子在聲音裡萌芽。

她以跨界創作與劇場實驗，證明藝術能夠超越疆界，連結不同族群與世代。

此次以《客製化音樂盒》入圍第四屆「客聲獎」，不僅是個人榮耀，更是客家文化在聲音藝術領域的突破性展現。

隨著9月27日頒獎典禮即將登場，無論最終結果如何，華姵老師已經透過她的專業，為客家文化開啟了一條嶄新的傳播之路。

