　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙金得主長笛音樂家華姵跨界再創佳績　Podcast節目入圍第四屆客聲獎

▲▼ 長笛,音樂家,華姵,雙金,Podcast,入圍,客製化音樂盒。（圖／資料照）

▲金鐘、金曲雙金得主長笛音樂家華姵與宋菁玲主持的《客製化音樂盒》入圍第四屆「客聲獎」文化節目獎，以音樂專業推動客家文化新傳播！（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

金鐘、金曲雙金得主長笛音樂家華姵，再度傳來佳音！她與宋菁玲共同主持的Podcast節目《客製化音樂盒》，正式入圍第四屆「客聲獎」Podcast 類文化節目獎，為其跨界藝術與文化傳播之路再添新里程碑，9月27日頒獎典禮即將登場，華姵透過音樂專業，為客家文化開啟了一條嶄新的傳播之路。

「客聲獎」（HAKKA SOUND AWARDS）由客家公共傳播基金會主辦，是全台唯一以聲音作品為核心、專門表揚推廣客語及客家文化的獎項。該獎項自創辦以來，致力於鼓勵聲音創作者、廣播人與Podcast製作者，透過多元平台與形式，將客語、文化、藝術與議題融入大眾日常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025 年「客聲獎」今年邁入第四屆，競爭更為激烈。來自全台各地的聲音創作者、廣播電台與Podcast節目紛紛踴躍參賽，總計數百件作品角逐。經過嚴格審查，最終僅有 38 件作品脫穎而出、成功入圍，堪稱含金量極高的榮譽。能夠站上入圍名單，本身就是專業領域的一種至高榮譽。

入圍作品：《客製化音樂盒》
在眾多優秀作品中，《客製化音樂盒》憑藉「用音樂說故事，用旋律傳文化」的創新獨特理念，贏得評審青睞。節目跳脫傳統客語節目的語言或歷史導向，反而以音樂作為核心敘事手法，將客家文化的精神與底蘊透過旋律傳遞給聽眾。

節目由宋菁玲與華姵老師共同主持，她們透過精心挑選的音樂與深入淺出的對談，引領聽眾進入一場場聲音旅程。這樣的形式不僅讓文化「被聽見」，更能「被感受」、「被記憶」，跨越世代與族群，打造全新的文化傳播方式。藉由音樂作為敘事核心，帶領聽眾在旋律流轉中感受客家文化的底蘊。

華姵老師在節目中，以她專業的音樂素養，將客家文化與聲音藝術緊密結合，讓原本偏重語言或歷史的內容，轉化為充滿藝術感與情境感的聲音旅程，相當難能可貴。

華姵老師背景與專業歷程
華姵是一位 國際知名的長笛演奏家、跨界藝術創作者與節目主持人。

她留學法國多年，畢業於 巴黎師範高等音樂院（Ecole Normale de Musique de Paris），取得長笛與室內樂雙碩士。她的音樂教育背景不僅厚實，且具有國際視野，為她日後跨界發展奠定了堅實基礎。
回台後，她積極投入表演與教育，並曾擔任：
愛樂101室內樂團團長
四月望雨室內樂團團長

跨界實踐的文化推廣者
除了演奏與教學，她同時投身於廣播與音樂節目的創作。她主持過《新客家空中音樂會》、《華姵的音樂藝想世界》，並創立「華劇場」，致力於將音樂與舞蹈、戲劇、影像等藝術領域進行結合。她相信，音樂不只是舞台上的藝術，更是跨文化交流的橋樑。

東華公共事務研究學會榮譽理事長田俊雄指出，華姵是臺灣首位以演奏家的身分拿下第51屆廣播金鐘獎「非流行音樂主持人獎」的長笛演奏家，用古典長笛兼法國現代長笛演奏技巧，將聲音轉化為語言，這次她也是以演奏家的身分，用古典音樂融入客家音樂美學，入圍Podcast第四屆客聲獎，難能可貴。

華姵更將「法國現代長笛吹奏技術」的基本概念- 就是將古典長笛原有的演奏方式，延伸出特殊長笛複音(multiphonic)演奏技巧，屬於法國長笛音樂中重要的學術資產，紮實演繹功夫導入台灣客家文化節目中，即是傳承也是創新，讓線上聽眾驚艷不已。

豐碩作品與榮耀
在專業的舞台上，華姵累積豐碩作品與榮耀

專輯創作：
  代表作為宗教音樂專輯《山中的上帝》，此作品以深邃的音樂氛圍與文化內涵，榮獲 第 28 屆傳藝金曲獎。

節目製作：
  主持與製作多個與音樂、文化相關的節目，成功獲得聽眾好評，並以此榮獲 第 51 屆廣播金鐘獎（非流行音樂節目主持人獎）。

跨界劇場：
  創立「華劇場」，以音樂為核心，融合舞蹈、戲劇、光影等多元元素，探索表演藝術的新可能性，實現文化的立體化詮釋。

2025：國際巡演與文化外交
特別值得一提的是，今年（2025 年）華姵老師多數時間在國外巡演，足跡遍布歐洲、亞洲各大城市，代表台灣展現音樂家的專業風範。她不僅是音樂演奏者，更是 台灣與客家文化的國際代言人。透過舞台與音樂會，她將台灣文化故事帶到世界舞台，實踐了文化外交的使命。

在繁忙的國際演出行程中，仍能完成Podcast節目製作並成功入圍「第四屆客聲獎」，這份成就充分展現了她在專業、熱情與使命感之間的平衡。

華姵早年曾以廣播節目榮獲金鐘獎，如今再以Podcast節目入圍「客聲獎」，展現了從傳統媒體到新興數位平台的無縫轉換能力，也象徵著客家文化推廣走向數位化、年輕化的新時代。

客聲獎入圍的意義
「客聲獎」的評選標準嚴謹，能從數百件作品中脫穎而出、進入最終38件入圍名單，已經象徵著專業上的高度肯定。不僅是專業上的高度肯定，更彰顯華姵老師持續創新的成果。對華姵老師而言，這不僅是一項榮譽，更是她藝術生涯中一個全新的里程碑。這份榮耀，不只是個人的成就，也代表著客家文化在聲音藝術領域的突破。

她曾以廣播節目獲金鐘獎，如今則以Podcast節目入圍客聲獎，代表她在 傳統媒體與新興媒體之間游刃有餘。同時也顯示，客家文化的推廣，已經從電波廣播時代，進一步走進數位聲音平台，觸及更多年輕世代。

華姵老師的人生軌跡，清楚展現了「專業藝術家」與「文化推廣者」的雙重身份：
她以長笛與音樂專業，建立了國際舞台的聲譽。

她以廣播與Podcast，讓文化的種子在聲音裡萌芽。

她以跨界創作與劇場實驗，證明藝術能夠超越疆界，連結不同族群與世代。

此次以《客製化音樂盒》入圍第四屆「客聲獎」，不僅是個人榮耀，更是客家文化在聲音藝術領域的突破性展現。

隨著9月27日頒獎典禮即將登場，無論最終結果如何，華姵老師已經透過她的專業，為客家文化開啟了一條嶄新的傳播之路。

● IG，1083位粉絲
https://instagram.com/cat.flute
● FB，3.4 萬位追蹤者
https://fb.me/catflute101

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
網自爆「騙漢堡」8次都成功！　麥當勞回應了
46萬台女YTR在韓「拒絕被睡」遭暴打！　骨折瘀青照曝
17F墜落地面　台中女頭顱破裂慘死
快訊／法說變法會！　PCB妖股嚇趴跌停
快訊／HYBE董座遭傳喚！　涉不正當交易吞4千億
快訊／嘎琳被爆「交往百億富商」當小三　樂天球團最新回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

星座9/15～9/21財運、愛情、健康全揭密！雙子戀愛升溫、處女事業金錢雙豐收

全聯開賣「香菜風味馬卡龍」　香菜控手刀搶購曝心得：真的不普通

網友自爆「省錢偏方」詐騙車票遺失　台鐵：實務上難行

烘衣機變火源？專家揭「3大隱形殺手」　衣物殘留精油恐自燃

46萬YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝：警察超爛

醫師女兒能上北一女「選報考大安高工」！486先生：更有競爭力

雙金得主長笛音樂家華姵跨界再創佳績　Podcast節目入圍第四屆客聲獎

「等你們全家回國」才能發考卷　老師無奈吐原因！全場吵翻了

「國民岳父」蔡詩萍大方曬愛女美照！網暴動喊：根本就是女團

來自苗族新住民愛上宜蘭慵懶步調　賣起家鄉特色「衢州烤餅」將回憶中的滋味分享出去

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

星座9/15～9/21財運、愛情、健康全揭密！雙子戀愛升溫、處女事業金錢雙豐收

全聯開賣「香菜風味馬卡龍」　香菜控手刀搶購曝心得：真的不普通

網友自爆「省錢偏方」詐騙車票遺失　台鐵：實務上難行

烘衣機變火源？專家揭「3大隱形殺手」　衣物殘留精油恐自燃

46萬YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝：警察超爛

醫師女兒能上北一女「選報考大安高工」！486先生：更有競爭力

雙金得主長笛音樂家華姵跨界再創佳績　Podcast節目入圍第四屆客聲獎

「等你們全家回國」才能發考卷　老師無奈吐原因！全場吵翻了

「國民岳父」蔡詩萍大方曬愛女美照！網暴動喊：根本就是女團

來自苗族新住民愛上宜蘭慵懶步調　賣起家鄉特色「衢州烤餅」將回憶中的滋味分享出去

福登頭槌建功、哈蘭德梅開二度　曼城德比大戰3比0完封曼聯

4個月大愛犬突遭鱷魚咬住拖走　女徒手狂打1部位成功救回

富邦產險攜手USPACE打造「即時計費保險」　獲金管會核准試辦

台中搭公車是玄學！以為準時到站牌「卻見車子背影」…網：要賭人品

星座9/15～9/21財運、愛情、健康全揭密！雙子戀愛升溫、處女事業金錢雙豐收

李灝宇立功400安M9　林盛恩冠軍戰好投、陳柏毓3A無失分

大學生被騙2大地雷曝！ 出租帳戶+假租屋陷阱　恐變詐團幫兇

用愛守護校園　婦幼安全巡迴列車再啟動

鹿港停車陷阱！沒畫線也挨罰挨轟搶錢　警說明開單理由

大立光家族砸2億買單元1土地　創區域新高價

生活熱門新聞

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

女兒怒討壓歲錢！媽悲嘆留2間房：教育失敗

第一名店董事長過世！　享壽86歲

可能有颱風！　最快生成時間曝

天母排隊神店-1！老地方牛肉麵熄燈

46萬YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

館長腦部少一塊！自曝X光片：沒癱算奇蹟

打民進黨「燒光上億身家」　館長喊沒錢：以前挺綠生意很好

更多熱門

相關新聞

醫療與環境永續成果亮眼　花蓮慈院獲雙金獎

醫療與環境永續成果亮眼　花蓮慈院獲雙金獎

花蓮慈濟醫院推動醫療與環境永續工作成果亮眼，連年獲肯定，9月11日下午，在第四屆亞太暨台灣永續行動獎上，分別以醫事室「秀林鄉全人整合照護計畫」、運動醫學中心「運動照護永續行動」榮獲亞太永續行動獎金獎、台灣永續行動獎金獎等雙金獎。由院長林欣榮帶領團隊接受表揚。

決裂百靈果　呱吉喊fine：不會再想往來

決裂百靈果　呱吉喊fine：不會再想往來

3檔台股ETF直通美股　蘋果和特斯拉一網打盡

3檔台股ETF直通美股　蘋果和特斯拉一網打盡

ETF人格測驗出爐！5測驗找出你投資性格

ETF人格測驗出爐！5測驗找出你投資性格

《創業之聲》全新升級為《Storys》　聚焦創辦人真實旅程

《創業之聲》全新升級為《Storys》　聚焦創辦人真實旅程

關鍵字：

長笛音樂家華姵雙金Podcast入圍客製化音樂盒

讀者迴響

熱門新聞

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

3款iPhone不能更新！iOS 26液態介面將上線

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

更多

最夯影音

更多

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面