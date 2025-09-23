脖子長腫瘤「比頭還大」！男拖16年不肯就醫　手術超驚險

▲ 俄羅斯一名男子脖子上長出巨大腫瘤，但他卻長達16年拒絕就醫。（翻攝自X@nexta_tv）

圖文／鏡週刊

俄羅斯一名男子脖子長出巨大腫瘤，大小幾乎和他的頭一樣大，但他竟然忍了長達16年，靠擦藥膏和偏方自我安慰「會自己消失」，直到腫瘤持續惡化、壓迫到脖子根部，才終於到醫院求診。醫師見狀立刻安排開刀切除，手術過程更是驚險萬分。

綜合《紐約郵報》、俄媒《消息報》（Izvestia）報導，這名65歲男子住在俄羅斯基洛夫市，脖子上的腫瘤從10多年前就開始生長，逐年變大，最後竟長到與頭部差不多的體積，重量壓得脖子明顯變形。但男子卻始終不願就醫，只靠塗抹藥膏、嘗試各種民俗療法，卻完全無效。

醫院外科主任波皮林（Igor Popyrin）坦言，許多患者面對這類腫瘤時，都會拖延就醫，誤以為能自然消失，但其實腫瘤往往會持續增生，甚至引發嚴重併發症。這名男子的腫瘤被診斷為「脂肪瘤」（lipoma），是一種常見的良性腫瘤，通常柔軟、位於皮下與肌肉層之間，一般只會長到數公分大小，卻可能持續擴張。

由於腫瘤緊鄰頸部重要的血管與神經叢（頸神經叢，連結脊髓），讓手術困難度升高，因此醫療團隊必須以近乎完美的精準度進行切除。手術當天，醫師甚至必須先在患者脖子上比劃，推測「沒有腫瘤時脖子應該的位置」，整個過程需要患者側躺，因為他已無法安全仰躺。

波皮林也提醒，脂肪瘤一旦開始變大，藥膏或偏方都無濟於事，「唯一有效的治療方法就是手術切除。」

