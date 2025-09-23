台版紅姐騙視訊側錄　38男受害沒人見過「她」！檢求刑78年6月

▲王男在網路上假扮女性，側錄想性交易的男網友自慰片再勒索或對外兜售。（示意圖／Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

台北40歲王姓男子以女性頭像在聊天尋找男網友約砲，趁機側錄男網友裸露視訊的畫面，再回過頭來向被害人恐嚇勒索，並以暱稱「直男監視器」上網販售不雅影片，總計2019年起，至少有38名在醫院、軍隊、科技公司工作的男網友受害，卻沒人見過王男真面目，台北地檢署指揮警方確認其中24名被害人身分後，23日依非法蒐集個資、非法攝錄性影像等多罪起訴，總求刑高達78年6月。

起訴指出，王男從2019年到2023年間，上「UT聊天室」用暱稱「找三角男」或「找肉壯男」暱稱尋找目標，之後再與男網友交換LINE或SKYPE帳號續交談，王男自稱「小沒」，誆稱女性或是動過變性手術的生理女，並探詢男網友約砲性交易的意願。

如果男網友有意進一步，王男就傳送網路搜尋的女性裸露照片，讓男網友信以為真，答應先以視訊方式通話，並應王男要求裸露性器或自慰，王男則趁機側錄後上傳雲端，再以Twitter(X)帳號「直男監視器」在網路上兜售。

王男假扮女性的過程技巧絕佳，所有男網友在視訊時都沒見過王男，甚至有5人預付性交易款項共2.5萬元，到了約定時間，就被王男用各種藉口推託放鳥，另外有人擔心影像外流，照王男要求付款贖片，但王男仍將被害人的性影像拿去賣掉。

檢察官認為王男惡性重大，請求法院依24個竊錄罪刑各判刑3年；5個性交易詐騙犯行各判刑6月；恐嚇取財部分求刑2年；恐嚇取財未遂部分求刑1年；2個恐嚇危害安全部分求刑6月。總求處刑期達78年6月。