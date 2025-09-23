陸病患持刀闖醫院反鎖房門砍殺多刀　膝關節權威醫師送ICU搶救

▲廣州中醫藥大學第一附屬醫院出現病患持刀砍傷醫師的兇案。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣州中醫藥大學第一附屬醫院近日驚傳傷醫事件，一名曾接受膝關節手術的病患持刀闖入並反鎖房門，對該院骨科主任王海彬多次砍殺，導致其重傷送進ICU搶救。院方確認王醫師暫時脫離生命危險，但多處重要臟器受損，後續恢復情況不容樂觀。目前，警方已將涉案男子拘捕，案件正進一步偵辦中。

《每日經濟新聞》報導，9月22日，廣州中醫藥大學第一附屬醫院被曝發生傷醫事件。多位知情人士透露，事發於當日上午，傷者系該院骨科一名王姓主任醫師。王醫生經搶救，已脫離生命危險。

張曉是該院的一名醫生，參與了對王醫生的部分搶救工作，「王醫生身上有多處傷口，受傷很重，行凶者已被抓捕。」

知情人士透露，行凶者是王海彬多年前的一名膝關節手術病患，一週前曾到院尋找王醫師，22日上午，他持刀進入診室並反鎖房門行兇，當時兩名隨行學生未受傷，並在事後表示，王醫師「對待病人耐心，技術精湛，深受患者愛戴」。

白雲區衛健局人員表示，醫政科已介入處理，但是否涉及醫患糾紛仍待進一步調查。院方官網顯示，王海彬現年54歲，長年專注於中西醫結合治療髖、膝關節疾病，累積完成逾2000台關節置換手術，並兼任國家自然科學基金評審專家。