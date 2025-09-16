快訊／「44秒31刀」砍死女大生！17歲狠男落網了　躲彰化某汽旅

▲台中沙鹿發生情殺案，21歲顏女遭駱男狂砍至少31刀當場慘死。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中市沙鹿區忠貞路16日上午9時許發生一起命案！有路過民眾發現，一名女子全身都是刀傷倒臥在地，現場留有滿地鮮血，嚇得趕緊報警處理。警消獲報到場發現，女子身受至少10多處刀傷、已明顯死亡，並在現場查獲30公分長的兇刀，稍早17歲駱姓凶嫌在彰化一處汽車旅館落網了。

根據警方調查，女子胸腹部、手部、背部至少有10多處刀傷，初步研判致命傷應該在胸部，而死者身分為21歲的顏姓女大生，就讀某大學夜校，平時住沙鹿外婆家，家中包含她在內有4名兄弟姐妹，父母則在外地工作。透過附近監視器畫面可以發現，駱男在44秒內狂砍31刀，刀刀朝要害攻擊，手段相當兇殘，現場滿是鮮血。

目擊者描述，事發當時女子疑似與一名頭戴安全帽的男子談判，男子突然掏出預藏的刀具，朝女子狂砍，還隱約聽見女子不斷求饒「對不起」，但男子仍不放過她，甚至還朝女子踢了一腳，才騎乘無車牌的機車逃逸。

凶嫌2名女性友人得知消息後，趕抵命案現場稱，駱男從事討債工作、個性衝動，與死者是情侶關係，疑似是因女子腳踏兩條船，雙方相約16日見面談判，不料卻發生憾事。