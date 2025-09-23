　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

退休經理轉機空等12hr　怒告阿聯酋索賠吞敗

▲▼阿聯酋航空擴展台北航線，新增每日第二班直飛航班。（圖／阿聯酋提供）

▲阿聯酋航空。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導　

一名自稱華航退休組長及遠東航空退休經理的劉姓女子，因不滿阿聯酋航空未提供轉機地勤協助，導致她與丈夫在機場枯等12小時錯過後續航班，憤而提告並求償共計28104元。然而，法律適用爭議使劉女訴訟遭駁回，全案最終定讞。

根據判決書指出，劉女指出，她與丈夫在2023至2024年間，三度購買阿聯酋航空商務艙機票，需於馬尼拉及土耳其機場轉機。然而，馬尼拉機場規定，旅客必須由前段航班的航空公司地勤協助轉乘班機登機證，旅客無法自行辦理。第一次轉機過程順利，但第二次開始，阿聯酋地勤未提供協助，甚至要求額外費用，導致她錯過後段班機，第四次更完全無人出面處理。

劉女認為，阿聯酋航空的疏失造成她不得不重新購買機票、支出國際電話費，並錯過接送專車服務，同時也飽受精神壓力，因而向航空公司提告並求償。然而，阿聯酋航空反駁，劉女的行程顯示馬尼拉並非中途停經站，航班將她載抵馬尼拉後已完成契約責任，後續安排的航班屬她自行選擇，並非公司承諾的轉機服務，無義務為此負責。

案件經台北地院審理，法官指出劉女主張以侵權行為求償並不合法，應適用債務不履行規定。由於劉女未能舉證航空公司具體行為造成損害，且法律上債務不履行與侵權行為不能混用，法院最終駁回劉女訴求。劉女不服上訴至二審，法院認定原審判決並無違誤，再度駁回上訴，全案正式定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／重慶北路停車格驚見男屍！
快訊／台積電收最高1340元　台股大漲寫新紀錄
北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市重慶北路停車格！「1男陳屍座位」已屍僵　警調查身分中

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查

快訊／台東金峰太麻里溪水暴漲！快要淹過道路...居民加強戒備

國1特斯拉自撞又被追尾　駕駛站車外等救援…遭小貨車撞斷腿！

疑龍捲風過境！台東「一整排鐵皮屋頂」掀翻...現場災況畫面曝

最重罰25萬！颱風期間進入管制區　台東海巡逕行舉發2民眾

快訊／新北養生會館遭縱火！男要不到錢潑汽油點火逃逸

樺加沙雨勢仍強！台東市區再度積淹水　豐榮地區住戶家具受損

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

快訊／北市重慶北路停車格！「1男陳屍座位」已屍僵　警調查身分中

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查

快訊／台東金峰太麻里溪水暴漲！快要淹過道路...居民加強戒備

國1特斯拉自撞又被追尾　駕駛站車外等救援…遭小貨車撞斷腿！

疑龍捲風過境！台東「一整排鐵皮屋頂」掀翻...現場災況畫面曝

最重罰25萬！颱風期間進入管制區　台東海巡逕行舉發2民眾

快訊／新北養生會館遭縱火！男要不到錢潑汽油點火逃逸

樺加沙雨勢仍強！台東市區再度積淹水　豐榮地區住戶家具受損

陳耀訓蛋黃酥10/4前「門市供應少量現貨」　每日11:50發號碼牌　

「2025全球商機鏈結總動員」四連發　台美供應鏈合作再升級

快訊／北市重慶北路停車格！「1男陳屍座位」已屍僵　警調查身分中

台積電收最高1340元　台股漲366點至26247寫新紀錄

陸病患持刀闖醫院反鎖房門砍殺多刀　膝關節權威醫師送ICU搶救

大武分局協力工務段　解除部分預警性封閉道路

賽車轟鳴+萬聖派對！麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

急著下機？　香港航空艙門被打開　70位乘客好慘

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

【送信驚魂】郵差遭家犬咬斷指！警急搜撿送醫接回

社會熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

獨／成功嶺傳打靶膛炸　新兵眼球掉出

北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

18歲新兵打靶膛炸　「左眼球不在了」腦部卡碎片

即／新北五股晚間墜樓！15歲少年送醫不治

爆單蛋黃酥收一星負評　老闆出動「鞠躬立牌」

日月明功教主出獄後首露面！　陳巧明：我活過來了

造謠放颱風假　台南女高中生若涉《災防法》罰更重

更多熱門

相關新聞

阿聯酋派正妹「甩髮舞」　高規格禮遇川普

阿聯酋派正妹「甩髮舞」　高規格禮遇川普

川普此行除了宣布與阿聯達成2000億美元經貿合作協議外，也親自出席傳統迎賓儀式，觀賞甩髮舞表演，更當場表示「我喜歡這裡」，展現強化美國與波斯灣國家關係的決心。

川普晶片外交鬧分歧　傳阿聯爭取台積電設廠

川普晶片外交鬧分歧　傳阿聯爭取台積電設廠

阿聯酋推「AI驅動立法」

阿聯酋推「AI驅動立法」

川普普丁哪開峰會？2可能地點曝光

川普普丁哪開峰會？2可能地點曝光

頭等艙的秘密　見高空激戰這樣應對

頭等艙的秘密　見高空激戰這樣應對

關鍵字：

阿聯酋

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

台東明停班課！全台明日停班課一覽

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面