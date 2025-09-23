退休經理轉機空等12hr　怒告阿聯酋索賠吞敗

▲阿聯酋航空。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導

一名自稱華航退休組長及遠東航空退休經理的劉姓女子，因不滿阿聯酋航空未提供轉機地勤協助，導致她與丈夫在機場枯等12小時錯過後續航班，憤而提告並求償共計28104元。然而，法律適用爭議使劉女訴訟遭駁回，全案最終定讞。

根據判決書指出，劉女指出，她與丈夫在2023至2024年間，三度購買阿聯酋航空商務艙機票，需於馬尼拉及土耳其機場轉機。然而，馬尼拉機場規定，旅客必須由前段航班的航空公司地勤協助轉乘班機登機證，旅客無法自行辦理。第一次轉機過程順利，但第二次開始，阿聯酋地勤未提供協助，甚至要求額外費用，導致她錯過後段班機，第四次更完全無人出面處理。

劉女認為，阿聯酋航空的疏失造成她不得不重新購買機票、支出國際電話費，並錯過接送專車服務，同時也飽受精神壓力，因而向航空公司提告並求償。然而，阿聯酋航空反駁，劉女的行程顯示馬尼拉並非中途停經站，航班將她載抵馬尼拉後已完成契約責任，後續安排的航班屬她自行選擇，並非公司承諾的轉機服務，無義務為此負責。

案件經台北地院審理，法官指出劉女主張以侵權行為求償並不合法，應適用債務不履行規定。由於劉女未能舉證航空公司具體行為造成損害，且法律上債務不履行與侵權行為不能混用，法院最終駁回劉女訴求。劉女不服上訴至二審，法院認定原審判決並無違誤，再度駁回上訴，全案正式定讞。