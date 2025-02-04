川普普丁哪裡開峰會？ 傳「沙烏地、阿聯」是可能地點

▲2018年川普與普丁會面。（資料照／路透）



文／中央社莫斯科3日綜合外電報導

兩位知悉磋商情況的俄羅斯消息人士告訴路透社，俄羅斯看中沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，可能將是俄羅斯總統普丁與美國總統川普舉行峰會的地點。

川普（Donald Trump）曾說他將儘快使俄烏戰爭落幕，並說他準備會晤普丁（Vladimir Putin）。普丁則向川普勝選道賀，也說他準備會晤川普討論烏克蘭與能源議題。

俄羅斯官員一再否認，曾就籌備普丁與川普之間的通話而與美國進行任何直接接觸。兩位領導人通話之後，才會在今年稍後會面。

不過，因事態敏感而不願具名的這兩名俄羅斯消息人士透露，俄國高階官員近幾週已造訪沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國。

其中一名消息人士說，俄國內部還是有些人反對這兩個地點，因若干的俄羅斯外交和情報部門官員指出，沙國與阿聯和美國維繫著密切的軍事及安全往來。

對於俄羅斯消息人士的披露，沙國與阿聯並未回應置評請求，克里姆林宮拒絕評論。川普和普丁兩人均與沙國和阿聯的領導人建立良好友誼。

就現階段而論，俄羅斯消息人士認為，北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其並不是一個可能舉行峰會的地點。2022年3月，俄羅斯與烏克蘭曾於土耳其舉行和平談判，但雙方沒有達成任何協議。