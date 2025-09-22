郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

基隆市立德路今(22)日上午發生犬隻咬傷人的意外，一名郵差送信時遭從家門內衝出的狗攻擊，左右躲閃卻不敵惡犬，右手中指第一指節竟遭咬斷，基隆市動保處獲報後，已將該犬隻捕獲收容，飼主最高可開罰1萬5000元。

▲惡犬從家門內衝出攻擊郵差害斷指，警方趕抵現場協助找尋斷指，協助傷者前往醫院縫合。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，該名53歲許姓郵務士今日上午10時許到立德路送掛號信，收件人並未在家，沒想到屋內突然竄出一條惡犬，撲向他猛咬，許男慌忙抵擋，右手中指第一指節不慎遭咬斷，當場鮮血直流。

警方與消防人員獲報趕抵，在巷弄地面找到斷指，立即協助將傷者送往衛福部基隆醫院縫合斷指。附近學校警衛透露，這條狗平日就有攻擊行為，學生常被追逐，老師也曾被攻擊，引起地方長期不安。

▲▼惡犬從家門內衝出攻擊郵差害斷指，動保處事後將該犬隻捕獲收容。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市動保處獲報後前往事發地，發現該犬隻已將鐵鍊扯斷，因連絡不到屋主，先將該犬隻捕獲收容，並表示飼主明顯疏於管理，違反《動物保護法》，將開罰最高1萬5000元罰鍰。動保處進一步指出，該犬將被登錄為「攻擊性犬隻」，未來若要外出，必須由成年人陪同，繫上最長1.5公尺的牽繩並強制配戴嘴套，否則飼主恐再面臨最高15萬元的重罰。