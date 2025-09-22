國道緩撞車又遭擊落！休旅車駕駛開ACC釀禍　車頭半毀

▲國道3號苗栗後龍路段，今又發生緩撞車遭追撞事故，肇事駕駛開啟ACC釀禍，幸運無人受傷。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

國道施工防護緩撞車又遭擊落！國道3號北向128公里、苗栗縣後龍路段，今（22）日上午發生休旅車衝撞緩撞車事故，造成2車毀損，幸運無人受傷。警方調查，肇事林姓男子開啟ACC、自動跟車輔助系統，未留意前方動態才釀禍。

國道第2大隊警方說，今天上午9時19分左右，高公局委外廠商正進行國道3號北向128公里處路面清掃作業，當時由李姓男子（57歲）駕駛緩撞車在後方內線車道，執行警戒和防護工作。

警方說，林男（35歲）自台中豐原區駕駛白色休旅車，打算到苗栗縣竹南鎮，途中為貪圖方便，開啟ACC輔助系統後，一時視線未留意前方動態，任憑輔助系統控制車輛，休旅車高速追撞緩撞車，造成雙方車輛嚴重毀損，休旅車也打橫阻斷內線車道。

警方獲報前往處理，發現事故無人受傷，北向交通局部受影響，現場在9時46分排除，2車駕駛人酒測值均為0。警方呼籲用路人，駕車時應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，依法將吊扣或吊銷駕照。