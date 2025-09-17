國3大貨車下匝道撞分隔島側翻！貨物噴落佔滿車道　疑煞車失靈

▲國道3號大山交流道今天清晨發生大貨車翻車事故，貨物甩飛佔據車道，交通一度受阻。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛 ／苗栗報導

國道3號苗栗縣大山交流道匝道口，今（17）日清晨發生大貨車疑似操控失當翻車事故。薛姓男子駕大貨車下匝道時，失控接連衝撞分隔島、電桿後翻車，大批貨物甩落佔據苗8線雙向車道，所幸薛男輕傷未就醫，肇事責任正由警方調查中。

竹南警分局表示，今日上午6時25分許接獲大山交流道匝道口、苗8線處，發生一起大貨車翻覆事故，警方獲報後立即前往現場協助處理及交通疏導，抵達現場時，大貨車薛姓駕駛（59歲）已脫困在路旁，僅手臂擦挫傷，也沒有酒駕問題。

警方表示，該部大貨車司機從彰化前往中壢工業區，中途有覺得煞車疑似怪怪的，所以選擇在大山交流道下匝道要檢查，結果下匝道後先撞分隔島，再撞上電桿後側翻，貨物散落佔據苗8線西向兩條車道。

所幸當時為清晨交通離峰時段，事故現場未造成其他用路人受傷，警方及相關單位在上班車潮湧現前，完成初步事故排除，避免交通嚴重受阻，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。警方呼籲，大貨車體積龐大，行經交流道或彎道時應減速慢行，隨時注意車況並保持專注，避免因操作不慎或精神不濟釀成事故，確保自己與其他用路人的行車安全。