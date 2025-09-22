禁醫學系畢業生直接走醫美　蘇一峰：醫界繼續死忠啊！網戰翻

▲台灣近年來出現「直美潮」。（圖／達志／示意圖）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣近年來出現「直美潮」，年輕醫師在完成或未完成畢業後一般醫學訓練（PGY），就直接到醫美診所工作，因此衛福部部長石崇良指出，為了杜絕嚴重事故，未來會依照不同醫美處置風險，要求醫師有不同訓練資格；再來是涉及手術的醫美處置，要擁有「大外科」的專科醫師訓練跟取得證書。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示「醫界繼續死忠啊」。

近年出現「直美潮」，許多年輕醫師在完成或未完成畢業後一般醫學訓練（PGY），就直接到醫美診所工作，甚至有「直美」醫師只透過廠商課程、師徒制學習後就上工，缺乏醫學中心的正規訓練。

對於這樣的亂象，石崇良表示，為了杜絕發生嚴重事故，未來會朝幾個方向進行，其中包含修訂《特管辦法》，第一是依照不同醫美處置風險，要求醫師有不同訓練資格；第二是涉及手術的醫美處置，必須要擁有「大外科」的專科醫師訓練跟取得證書，才可以執行。

石崇良指出，在辦法發布之前就已經實施者，這部分法律不溯及既往，但為了提升品質、加強管理，之前已經在做、但不符合現在這些資格的醫師，其所執行的醫美診所，必須強制通過醫策會的「醫學美容品質認證」評鑑，才可以再繼續執行。

蘇一峰則在臉書發文表示，「醫界繼續死忠啊，衛福部就拿醫界開刀啦！」他說，現在不經過立法，就禁止畢業生直接走醫美，不過也影響不到他，「我是最底層的重症科醫師」。他還直呼，「反正醫界許多死忠喜歡當政府的側翼」，每天在網路上攻擊反對者。

貼文曝光後，引起網友討論，「醫療環境太差，才會有直美現象，不從源頭解決問題，反而禁止人家的就業權利」、「沒有用的，只是延後個幾年而已！只是跟大家說我有在做事！真正的源頭問題沒解決，最後還是一樣」。也有網友認為，「這個政策應該是對的啦！對的不要罵啦」、「其實這樣也好，減少去醫美花大錢找罪受的機率」、「看不出來這政策哪裡不好」。