印尼看護返台驚覺懷孕　雇主家產下早產嬰亡！檢憐憫給緩起訴

▲印尼女子獨自在雇主家分娩，早產嬰未成熟喪命。（示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

記者黃宥寧／台北報導

北市印尼籍女子小美（化名）去年10月返台擔任看護，返台後發現懷孕仍持續工作。今年6月晚間突感腹痛，在雇主家中獨自產下一名早產嬰，卻未立即送醫，直至翌日雇主發現才送院，嬰兒因肺部未成熟不治。士林地檢署考量其孤立無援、不諳救護制度，又痛失愛子，予以緩起訴。

去年10月返台後，小美才驚覺自己已懷孕，但因經濟壓力沉重，仍選擇繼續工作。今年6月2日23時30分，她在雇主家中突感腹痛，孤身一人自行分娩，產下一名僅約32週的早產嬰。

然而，小美因不熟悉台灣救護制度，未能即刻送醫。直到翌日凌晨2時，雇主才發現異狀並通報119，母子一同送院。但為時已晚，嬰兒在2時37分經急救後仍宣告不治。換算起來，孩子自出生起僅存活3小時多，因肺部尚未成熟、大量羊水嗆入，最終離開人世。

檢警介入調查認為，小美行為涉及《刑法》過失致死罪，但情節尚非重大。檢察官認為，小美在異鄉缺乏支援，不懂緊急醫療資源，面對突如其來的分娩只能慌亂應對，加上每月僅領約2萬3千元薪資，需支付仲介費、生活費並寄錢回鄉，生活捉襟見肘，如今又痛失孩子，精神上已承受極大打擊。

暖心檢察官審酌小美坦承犯行、悔意明顯，並已撰寫悔過書，決定予以1年緩起訴處分。