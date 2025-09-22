士林夜市驚傳黑幫索保護費、砸攤恐嚇　警駁斥：都是攤商糾紛

記者黃宥寧／台北報導

北市士林夜市遭爆疑有攤商遭幫派份子強索保護費，甚至出現砸攤恐嚇等情況，引發外界關注夜市治安。對此，士林警分局今（22）日特別澄清，經全面清查自2023年至今，確實受理夜市周邊共4件毀損、妨害名譽案件，但均是攤商之間因擺放物品、攤位糾紛而起，並未發現媒體所稱黑幫強收保護費或暴力砸攤的案件。

▲士林夜市攤商疑遭幫派份子強索保護費、甚至砸攤打人的情況，警方強調均為攤商間因擺放物品引起的糾紛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

文林所所長馬奕桓說明，今年4月間確有一起引發外界誤解的衝突案件。當時媒體報導「混混到攤位收清潔費、管理費」，引發軒然大波。但經查明，所謂「清潔費」並非實際收費行為，而是被害人陳姓男子與涉案彭姓男子原本相識，雙方因細故起爭執，進而發生推擠衝突。陳男隨即在4月23日報案，警方立刻展開調查，並於5月12日將彭嫌依《刑法》傷害罪、恐嚇罪嫌移送士林地檢署偵辦。

然而，彭嫌屢傳未到7月遭通緝，警方則持續追緝，最終在9月成功將人查獲歸案，整起案件全程依規定程序偵辦，並已進入司法程序。警方強調，並未如外界誤傳「黑幫收取保護費」，更無集體暴力砸攤的情況。

針對媒體報導引起的民眾憂心，士林分局再度表態，強調警方對於夜市治安絕不輕忽，將持續派員巡邏蒐證，並全面清查是否有幫派介入、強索金錢或暴力行為，一旦查獲將嚴辦到底。警方呼籲，攤商若遭遇恐嚇或不法情事，務必勇於報案，警方將全力偵辦，不容讓夜市治安受到破壞。

士林夜市是台北著名觀光景點，每日人潮絡繹不絕，近期卻因媒體報導而蒙上陰影。警方強調，夜市攤商之間確實偶有因地盤、擺設產生糾紛，但這些事件與黑幫收取保護費無關，民眾可安心前往消費。警方最後重申，「打擊犯罪、維護治安絕不寬貸」，將持續守護夜市安全，避免錯誤訊息造成不必要恐慌。