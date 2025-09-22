　
軍武

美國隊長走入現實？　美推「智慧紅血球」打造超級士兵

克里斯伊凡才不是百歲處男！漫威《美國隊長》編劇證實「破處時間點」那時早有豔遇！

▲電影美國隊長。（圖／劇照）

軍武中心／綜合報導

電影中美國隊長超勇猛的戰鬥能力在現實中可能出現，美國國防部高級研究計劃局（DARPA）近期發布一項「智慧紅血球」（Smart-RBC）計畫，期望藉由改造紅血球進而強化人體機能，讓「超級士兵」能在極端環境下快速調節體溫提高適應能力，甚至還能增強血液凝固能力，迅速縮短恢復時間。

綜合外電報導，美國這份「智慧紅血球」（Smart-RBC）計畫，主要尋求「改造紅血球，使其擁有新的生物學特性，進而安全可靠地改變人體生理機能」。短期內，DARPA 期望這些生物工程紅血球能夠提高人體機能，例如縮短恢復時間、增強抵抗導致肌肉酸痛的乳酸堆積能力、改善心血管健康等等，同時也包含增強超級士兵的止血能力。

據了解，上述內容只是個初步的開始， DARPA希望智慧紅血球最終能夠幫助超級士兵在極端環境下更好地調節體溫，提高高原適應能力，並且後續可以製造出「通用血液」和「更具彈性的血液製品」。該計畫將分為兩個階段，首先各團隊將展示其改造幹細胞能力，第二階段各團隊則將演示功能。

值得注意的是，目前仍不清楚此次的計劃是否會涉及人體測試，而這些智慧型紅血球又該如何注射，同時這是讓士兵暫時增強超能力還是永久增強，都尚未獲得DARPA的正面回應。

▼美國陸軍士兵。（圖／US ARMY）

▲美國陸軍新版的步槍考核標準，單兵需要在3種姿勢、4個階段射擊50-300公尺內的40個目標，並命中23個才算合格。（圖／US ARMY）

事實上，近10年來針對打造「超級士兵」的領域，傳出多國早已進行實際動作。法國軍事倫理委員會2020年獲准軍方研發「超級士兵」，包含醫療、人造器官與植入裝置的輔助，從而增強士兵的身體、認知、感知能力及心理能力，當中心理能力包含抵受痛楚的能力，甚至加強士兵面對酷刑時的心理狀況，

當然這批行列裡也少不了近年軍事科技表現突出的中國，《華爾街日報》就曾在一篇專欄中透露，美國情報顯示中國對解放軍進行人體測試，希望藉由改造人類的基因與生物機能，培育出一個體能、智力、戰鬥力及反應能力更高的「超級士兵」。美國前情報官員艾菲蒂亞德斯（Nicholas Eftimiades）也在今年7月提及，中方已探索這個概念有一段時間，雖然人們對此了解不多，但中國的研究「很有前景」。

09/22 全台詐欺最新數據

美國隊長 超級士兵 智慧紅血球 五角大廈

