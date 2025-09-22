陸戰轉化純裝甲作戰　100式支援戰車讓步兵免下車偵察

▲100式支援戰車首度亮相。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

大陸九三閱兵除了展示多款具備強大威懾的重器外，「新概念武器」也吸引各界高度關注。在地面突擊方隊最後出場的100式支援戰車，擁有更強的裝甲、信息化以及火力能力，將承包原本由步兵和步兵戰車的主要任務，強調完全的機械化作戰思維，更被評論其重要性不輸4代坦克，甚至足以改變未來戰場規則。

100式支援戰車之所以名為「支援戰車」，就是其屬於伴隨坦克作戰、彌補坦克性能缺陷的重型機械化戰車。這款新式武器配備了一門25mm鏈炮無人炮塔，不僅俯仰角度極高且具備發射巡飛彈的能力，高速直射火力加上曲射高精度火力，足以為坦克提供較為安全的作戰環境。

值得注意的是，同樣在100式坦克也有的4面固定布置相控陣雷達、4具電子對抗裝置、環繞車體350°視頻系統、雷達/導彈/激光告警裝置、APS主動攔截彈、遙控高射機槍等軟硬防禦和車載電子系統的基礎上，100式支援戰車還新增一部炮塔頂部機械旋轉式相控陣雷達、1部大型的四軸無人機，以實現對戰場空中和地面更遠距離、更高精度的探測和態勢感知。

地面突擊方隊王群少校指出，100式支援戰車增配無人操作手，可以操作無人偵察車和無人機，大幅提升偵察能力，精準打擊火力目標。而配備的光電轉塔四軸無人機，可以執行偵察以及其他速射炮的校射任務，有效拓展100式火力支援車的搜索作戰半徑，必要時這款四軸無人機，也能攜帶簡易的炸彈，在第一人稱視角下實施空地打擊，用來摧毀迫擊炮、輕重機槍、榴彈發射器等對步兵進攻殺傷力較大的目標。

▲100式支援戰車具備高度信息化配置。（圖／翻攝自騰訊軍事）

大陸知名軍事評論「海事先鋒」指出，過去步兵戰車偏重於輸送乘車步兵，戰時按照步坦協同原則，由乘車步兵下車，伴隨坦克、步兵戰車共同行動，坦克摧毀堅固工事、提供防禦掩護，步兵戰車負責清理高機動目標並提供速射火力支援，而下車步兵清理車隊周圍空間，包含建築物、掩體、叢林等其中隱藏的輕型步兵單位等。

現在有了100式支援戰車，戰時伴隨坦克的就是重型支援戰車，此時乘車步兵將很少下車，原本由步兵和步兵戰車完成的任務，例如前出偵察、清理周圍、速射火力支持等任務，都由支援戰車完成。這種偵察+車隊防禦的任務，依靠100式支援戰車的問世，勢必會比車載步兵更好且更安全的完成。

分析認為，從對戰場的改變來看，100式支援戰車可以和100式坦克，以2戰車搭配1坦克的比例，展開高烈度的裝甲作戰。它們攜帶的對空防禦電子對抗、火力攔截裝備，以及速射炮+坦克炮的組合，再加上無人機、巡飛彈、步兵的配合，足以完成對現代陸地戰場上所有已知目標的攻防作戰。因此，這樣的支援戰車改變「機械化步兵」作戰的理念，再也不需要伴隨步兵下車作戰，更不需要搞複雜的步坦協同，使陸戰轉化為真正的純裝甲作戰、機械作戰。

▼100式主戰坦克。（圖／翻攝自央視）