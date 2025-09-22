　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

陸戰轉化純裝甲作戰　100式支援戰車讓步兵免下車偵察

▲▼大陸2025年九三閱兵首度亮相的100式支援戰車。（圖／翻攝自央視）

100式支援戰車首度亮相。（圖／翻攝自央視

軍武中心／綜合報導

大陸九三閱兵除了展示多款具備強大威懾的重器外，「新概念武器」也吸引各界高度關注。在地面突擊方隊最後出場的100式支援戰車，擁有更強的裝甲、信息化以及火力能力，將承包原本由步兵和步兵戰車的主要任務，強調完全的機械化作戰思維，更被評論其重要性不輸4代坦克，甚至足以改變未來戰場規則。

100式支援戰車之所以名為「支援戰車」，就是其屬於伴隨坦克作戰、彌補坦克性能缺陷的重型機械化戰車。這款新式武器配備了一門25mm鏈炮無人炮塔，不僅俯仰角度極高且具備發射巡飛彈的能力，高速直射火力加上曲射高精度火力，足以為坦克提供較為安全的作戰環境。

值得注意的是，同樣在100式坦克也有的4面固定布置相控陣雷達、4具電子對抗裝置、環繞車體350°視頻系統、雷達/導彈/激光告警裝置、APS主動攔截彈、遙控高射機槍等軟硬防禦和車載電子系統的基礎上，100式支援戰車還新增一部炮塔頂部機械旋轉式相控陣雷達、1部大型的四軸無人機，以實現對戰場空中和地面更遠距離、更高精度的探測和態勢感知。

地面突擊方隊王群少校指出，100式支援戰車增配無人操作手，可以操作無人偵察車和無人機，大幅提升偵察能力，精準打擊火力目標。而配備的光電轉塔四軸無人機，可以執行偵察以及其他速射炮的校射任務，有效拓展100式火力支援車的搜索作戰半徑，必要時這款四軸無人機，也能攜帶簡易的炸彈，在第一人稱視角下實施空地打擊，用來摧毀迫擊炮、輕重機槍、榴彈發射器等對步兵進攻殺傷力較大的目標。

▲▼大陸2025年九三閱兵首度亮相的100式支援戰車。（圖／翻攝自騰訊軍事）

▲100式支援戰車具備高度信息化配置。（圖／翻攝自騰訊軍事）

大陸知名軍事評論「海事先鋒」指出，過去步兵戰車偏重於輸送乘車步兵，戰時按照步坦協同原則，由乘車步兵下車，伴隨坦克、步兵戰車共同行動，坦克摧毀堅固工事、提供防禦掩護，步兵戰車負責清理高機動目標並提供速射火力支援，而下車步兵清理車隊周圍空間，包含建築物、掩體、叢林等其中隱藏的輕型步兵單位等。

現在有了100式支援戰車，戰時伴隨坦克的就是重型支援戰車，此時乘車步兵將很少下車，原本由步兵和步兵戰車完成的任務，例如前出偵察、清理周圍、速射火力支持等任務，都由支援戰車完成。這種偵察+車隊防禦的任務，依靠100式支援戰車的問世，勢必會比車載步兵更好且更安全的完成。

分析認為，從對戰場的改變來看，100式支援戰車可以和100式坦克，以2戰車搭配1坦克的比例，展開高烈度的裝甲作戰。它們攜帶的對空防禦電子對抗、火力攔截裝備，以及速射炮+坦克炮的組合，再加上無人機、巡飛彈、步兵的配合，足以完成對現代陸地戰場上所有已知目標的攻防作戰。因此，這樣的支援戰車改變「機械化步兵」作戰的理念，再也不需要伴隨步兵下車作戰，更不需要搞複雜的步坦協同，使陸戰轉化為真正的純裝甲作戰、機械作戰。

▼100式主戰坦克。（圖／翻攝自央視）

▲▼新型100式主戰坦克亮相九三閱兵式，強調高度信息化、智能化功能，同時作戰人員配戴VR眼鏡可做到360度掌握戰場情勢。（圖／翻攝自央視）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高中女抓到了！造謠放颱風假...校方將懲處
陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美國隊長走入現實？　美推「智慧紅血球」打造超級士兵

陸戰轉化純裝甲作戰　100式支援戰車讓步兵免下車偵察

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

美國隊長走入現實？　美推「智慧紅血球」打造超級士兵

陸戰轉化純裝甲作戰　100式支援戰車讓步兵免下車偵察

山本由伸扛外卡賽先發　羅伯斯憶占卜師曾預言可能「無安打」

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

建新國際旗下新科智慧物流　掌握台北港優勢擴大營運規模

攜手頂級魚子醬打造最奢華精粹！鑽石瓶身藏創辦人愛情秘密

盧秀燕蔣萬安怨捷運補助被砍　綠諷政治巨嬰：要拿又要嘴做事沒半撇

20米長LABUBU、哆啦A夢4氣偶降臨香港！奶昔大哥掀回憶殺

新北紀錄片獎、波士頓台灣影展合作　「新北日」2作品登國際舞台

高中女生造謠放颱風假抓到了！南市府研議重罪法辦...校方將懲處

獨／高雄市政府再爆長官霸凌！調離現職沒處分遭控「天理不容」

33年嘉義老書店謝幕　排隊麻辣鍋店秒卡位

【為追鵝...】狗狗跳池游90分鐘嚇壞全場！

軍武熱門新聞

100式支援車讓陸戰轉純裝甲作戰

空軍一聯隊80年隊慶5架IDF衝場

美推「智慧紅血球」打造超級士兵

央視自曝福建艦最大弱點

閻良街頭疑似運-30機體曝光

手榴彈到戰鬥機　5創新改變一戰

TOS-1噴火坦克　24發全射秒毀村莊

兩缺陷讓中國空軍只排世界第三？

陸網友航拍外流　遼寧號母港曝光

美軍濱海戰鬥艦裝「超視距導彈」

川普閱兵11月11日登場　但沒有戰車

地表最強戰車在路上！首批M1A2T估月中抵台

南海風雲（十一）東沙島駐軍的故事之三

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

更多熱門

相關新聞

英國21日將宣布「承認巴勒斯坦建國」

英國21日將宣布「承認巴勒斯坦建國」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）將在當地時間21日下午正式宣布，英國承認巴勒斯坦（Palestine）為國家，此舉將成為英國外交政策的重大轉折。

哈瑪斯PO圖警告「47名人質恐消失」

哈瑪斯PO圖警告「47名人質恐消失」

確定川普不會出手　普丁升高對烏攻勢

確定川普不會出手　普丁升高對烏攻勢

中共九三閱兵的言外之意

中共九三閱兵的言外之意

長春航展殲-6無人機首亮相 庫存老機型改裝可做「自殺式蜂群」使用

長春航展殲-6無人機首亮相 庫存老機型改裝可做「自殺式蜂群」使用

關鍵字：

100式支援戰車100式坦克九三閱兵解放軍大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面