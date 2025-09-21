樺加沙增強至「超級颱風」　菲律賓部分地區明停課

▲菲律賓媒體報導，颱風樺加沙已於21日上午增強為「超級颱風」。（圖／翻攝自PAGASA）

記者詹雅婷／綜合報導

菲媒拉普勒新聞網報導，颱風樺加沙（Ragasa，菲律賓稱為Nando）已於21日上午增強為「超級颱風」，目前正朝巴丹-巴布延（Batanes-Babuyan）群島地區前進，可能在22日下午或傍晚登陸菲律賓。另外，菲律賓部分地區已經宣布22日停課。

根據菲律賓氣象局（PAGASA）21日上午11時的預報，樺加沙位在卡加延省土格加勞市（Tuguegarao City）以東535公里處的海面上，以時速15公里的速度往西移動，中心附近最大持續風速為每小時185公里，陣風可達每小時230公里。

PAGASA指出，樺加沙颱風尚未達到高峰強度，最大持續風速可能達到每小時205公里，預計最快22日下午登陸巴丹群島或是巴布延群島。報導稱，樺加沙21日為呂宋島北部和中部帶來降雨。

另據CNA報導，內政部長瓊維克·雷穆拉（Jonvic Remulla）指出，地方官員必須抓緊時間把居民從危險區域轉移出來。氣象專家阿爾馬里奧（John Grender Almario）21日指出，預計呂宋島北部地區將出現嚴重水災與土石流，「預計今晚就能感受到超級颱風帶來的影響」。

針對颱風樺加沙來襲，菲律賓已經宣布部分地區22日停課，包括卡加延省阿拉卡潘（Allacapan）、黎剎（Rizal）、索拉納（Solana）各級公私立學校等。