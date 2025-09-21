台人公開「弘大廁所密碼」引1.5萬人讚！韓網友怒：有問過店家？

▲韓國弘大多家店廁所需要密碼，避免沒消費的人來使用。（圖／Facebook／不奇而遇 Steven & Sia提供）



記者董美琪／綜合報導

不少旅客到韓國首爾弘大商圈旅遊時常遇到「內急」的狀況，有台灣網友發文公開多家店家的「廁所密碼」，貼文還獲得超過1.5萬個讚，但有韓國網友看到後，留言表達不滿，認為此舉不尊重店家。

粉專「不奇而遇 Steven & Sia」在貼文中指出，有人將弘大地區多家店鋪的廁所電子鎖密碼集中公開，讓他感到非常吃驚，「拜託大家不要再這樣做了」他甚至看到韓國網友直接留言：「你們有先問過店家嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「不奇而遇 Steven & Sia」忍不住發文提醒台灣遊客，在韓國，許多店家為避免非消費者使用廁所，會在廁所門上安裝電子鎖。密碼通常會印在收據上，或貼在櫃檯附近，只給有消費者使用。這樣的設計本意是保護店內空間、維護店家及消費者的權益。

因此網友公開這些密碼可能造成問題，非消費者因此濫用廁所，不但影響店家營業，也可能讓當地人對外來旅客產生不尊重規矩的印象，「不要再抱著省麻煩的心態去用，反而會給韓國店家，對台灣遊客留下壞印象。」

「不奇而遇 Steven & Sia」提醒，「那些被公開的密碼，很多時候到你真的飛來韓國早就換掉了，根本用不了。」他建議，真的很急需要廁所，至少要有消費，「萬一沒消費，就直接問店家，基本上他們也不太會拒絕」、「其他方法：打開Naver Map搜尋개방화장실（開放廁所）、或去地鐵站、百貨公司，弘大其實廁所很多，不會找不到！」

不少台灣網友回應，旅遊時應尊重當地文化與規則「好意思說其他國家的沒水準，結果自己在丟自己國家人的臉」、「丟臉死了」、「其實很多地方不用密碼」、「地鐵和百貨公司都有廁所超方便的啊」、「以為在台灣養成的方便，去其他國家，別人也要給你方便」、「不要以為什麼都可以免費使用」。

★本文經作者授權報導