大陸 大陸焦點 特派現場

陸18歲少女「發現自己是小三」輕生　男友被判承擔10%賠償責任

▲▼少女哭泣。（圖／CFP）

▲少女發現男友已婚，情緒崩潰。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

雲南一名18歲少女因男友隱瞞已婚事實，在男友的言語刺激和酒精的作用下，崩潰跳江溺斃。由於男友在少女表達自殺傾向時沒有勸阻，反而使用刺激性言語，導致少女情緒進一步崩潰，在酒精刺激下輕生，被法院判處承擔10%賠償責任。

根據陸媒報導，18歲的少女去年高中畢業後，開始在景谷縣城租房生活，並於8月認識男友，發展成戀愛關係。不過，少女並不知道男友早已結婚，還育有一子。

9月13日，少女得知真相後情緒崩潰，與好友聚餐飲酒時，由於情緒低落，多次跑到吊橋中央哭泣，並傳訊給男友表示「想跳橋」「永遠不要見了」「一輩子」。

不過，男友並沒有安慰少女，反而惡言相向，少女隨後跳江輕生，遺體在兩天後被發現。

2025年4月2日，景谷法院作出一審判決。法院認定少女父母因其死亡，造成的各項損失共計92.7萬元（人民幣）。經審理確認，少女作為完全民事行為能力人，對自身生命安全負有最高注意義務，其選擇跳江結束生命是導致死亡後果的直接原因，應自行承擔大部分責任。

男友隱瞞已婚事實與少女交往，其行為違背公序良俗，對少女造成感情傷害，是導致其情緒崩潰的原因之一。在少女明確表達自殺傾向時未予以勸阻，反而使用刺激性語言，導致其情緒進一步崩潰，最終在酒精刺激下，做出跳河輕生的極端行為。男友被法院判處承擔10%的賠償責任，即92771.4元（人民幣）。

同時，法院認為與少女共同飲酒的朋友5人，對其人身安全應當負有合理注意義務，在少女已表露輕生念頭後未採取有效預防措施，繼續飲酒，雖事後積極救助，但仍存在過錯，各承擔1%的賠償責任，即每人賠償9277.14元（人民幣）。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

09/21 全台詐欺最新數據

364 1 5343 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強

山西化工廠爆炸！　鋼構建築嚴重變形、已一死一傷

獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國　專家警告：今年最強颱風

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

廣東屈公病持續爆發！　短短一周新增逾2400例

內蒙錫林浩特實施男性18.33萬人抽血行動　錄入本地DNA數據庫

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水！身份曝光網全跪了

9／23 晚8時抬頭看「龍收尾」 「蒼龍七宿星」西沉漸入地平線

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲　範圍面積比全省還大

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

