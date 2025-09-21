陸18歲少女「發現自己是小三」輕生　男友被判承擔10%賠償責任

▲少女發現男友已婚，情緒崩潰。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

雲南一名18歲少女因男友隱瞞已婚事實，在男友的言語刺激和酒精的作用下，崩潰跳江溺斃。由於男友在少女表達自殺傾向時沒有勸阻，反而使用刺激性言語，導致少女情緒進一步崩潰，在酒精刺激下輕生，被法院判處承擔10%賠償責任。

根據陸媒報導，18歲的少女去年高中畢業後，開始在景谷縣城租房生活，並於8月認識男友，發展成戀愛關係。不過，少女並不知道男友早已結婚，還育有一子。

9月13日，少女得知真相後情緒崩潰，與好友聚餐飲酒時，由於情緒低落，多次跑到吊橋中央哭泣，並傳訊給男友表示「想跳橋」「永遠不要見了」「一輩子」。

不過，男友並沒有安慰少女，反而惡言相向，少女隨後跳江輕生，遺體在兩天後被發現。

2025年4月2日，景谷法院作出一審判決。法院認定少女父母因其死亡，造成的各項損失共計92.7萬元（人民幣）。經審理確認，少女作為完全民事行為能力人，對自身生命安全負有最高注意義務，其選擇跳江結束生命是導致死亡後果的直接原因，應自行承擔大部分責任。

男友隱瞞已婚事實與少女交往，其行為違背公序良俗，對少女造成感情傷害，是導致其情緒崩潰的原因之一。在少女明確表達自殺傾向時未予以勸阻，反而使用刺激性語言，導致其情緒進一步崩潰，最終在酒精刺激下，做出跳河輕生的極端行為。男友被法院判處承擔10%的賠償責任，即92771.4元（人民幣）。

同時，法院認為與少女共同飲酒的朋友5人，對其人身安全應當負有合理注意義務，在少女已表露輕生念頭後未採取有效預防措施，繼續飲酒，雖事後積極救助，但仍存在過錯，各承擔1%的賠償責任，即每人賠償9277.14元（人民幣）。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995