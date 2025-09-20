小三超狠「別逼我詛咒她快死」　酸正宮：張清芳也沒拿那麼多

▲外遇示意圖。（圖／AI繪圖/Moonshot）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名許姓女子和身家雄厚的富商偷情，還妄想扶正當少奶奶，沒想到富商談離婚時，正宮開出「養我到終老」的天價條件，許女一算金額高達2億元，氣得竟脫口而出「請你不要逼我詛咒她早一點死掉」，甚至拿歌后張清芳離婚舉例「她也只拿走不到十分之一」，兩人對話被正宮掌握，一怒告上法院，最後遭判許女應賠15萬元。

判決指出，這名富商事業版圖橫跨美國、印尼、台灣，常年「空中飛人」，妻子帶小孩住美國，去年意外發現老公遺忘的手機，孩子打開後竟見許女對富商甜言蜜語訊息「情人節我又是一個人過」、「想跟你說說話再睡覺」，母子倆當場傻眼。

正宮進一步翻出更多訊息，赫然見到許女在知道富商談離婚條件後，開始對富商洗腦「假設她（指正宮）再活25年，就是你要給她1億5千萬到2億2千5百萬，還不含房子喔！」「你不要逼我詛咒她早點死掉！」甚至還酸溜溜加碼「你如果離婚要賠2到3億，不如法院來判！」

許女還不忘搬出藝人八卦當例子「張清芳離婚也只拿不到十分之一！」甚至質疑「你給她那麼多錢，還能有閒錢照顧我嗎？」讓正宮氣到發抖，決定提告求償。

法院審理時，許女否認婚外情，辯稱夫妻早已「貌合神離」，自己並非第三者，但法官根據對話紀錄及證據，認定她確實介入婚姻，依侵害配偶權判許女賠償15萬元，全案可上訴。