社會 社會焦點 保障人權

小三超狠「別逼我詛咒她快死」　酸正宮：張清芳也沒拿那麼多

▲▼ 外遇，偷吃，劈腿，小三，婚外情。（圖／AI繪圖/Moonshot）

▲外遇示意圖。（圖／AI繪圖/Moonshot）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名許姓女子和身家雄厚的富商偷情，還妄想扶正當少奶奶，沒想到富商談離婚時，正宮開出「養我到終老」的天價條件，許女一算金額高達2億元，氣得竟脫口而出「請你不要逼我詛咒她早一點死掉」，甚至拿歌后張清芳離婚舉例「她也只拿走不到十分之一」，兩人對話被正宮掌握，一怒告上法院，最後遭判許女應賠15萬元。

判決指出，這名富商事業版圖橫跨美國、印尼、台灣，常年「空中飛人」，妻子帶小孩住美國，去年意外發現老公遺忘的手機，孩子打開後竟見許女對富商甜言蜜語訊息「情人節我又是一個人過」、「想跟你說說話再睡覺」，母子倆當場傻眼。

正宮進一步翻出更多訊息，赫然見到許女在知道富商談離婚條件後，開始對富商洗腦「假設她（指正宮）再活25年，就是你要給她1億5千萬到2億2千5百萬，還不含房子喔！」「你不要逼我詛咒她早點死掉！」甚至還酸溜溜加碼「你如果離婚要賠2到3億，不如法院來判！」

許女還不忘搬出藝人八卦當例子「張清芳離婚也只拿不到十分之一！」甚至質疑「你給她那麼多錢，還能有閒錢照顧我嗎？」讓正宮氣到發抖，決定提告求償。

法院審理時，許女否認婚外情，辯稱夫妻早已「貌合神離」，自己並非第三者，但法官根據對話紀錄及證據，認定她確實介入婚姻，依侵害配偶權判許女賠償15萬元，全案可上訴。

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

高雄人妻劈腿2女！律師獻計「釣魚」害舊愛吃上官司

高雄人妻劈腿2女！律師獻計「釣魚」害舊愛吃上官司

高雄一名人妻小莉（化名）暗搞百合戀10年，劈腿兩女感情線比八點檔還狗血，她先和陳姓女子熱戀多年，卻疑似又搭上林姓女子，打算甩掉舊愛，豈料陳女不甘被分手，訊息狂轟猛炸，小莉嫌煩求助律師，竟被指點「解封、只讀、不回」這招釣魚伎倆，成功蒐證，讓陳女一審吃上「跟騷法」判刑3月，沒想到二審法官打臉小莉，認定她根本沒被嚇到，只是刻意收集證據，根本不符「跟騷」要件，改判陳女無罪。

奈奈子告網友不起訴　李怡貞：司法認證才開心

奈奈子告網友不起訴　李怡貞：司法認證才開心

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

3寶爸暈船女網友　小頭衝動下場超慘

3寶爸暈船女網友　小頭衝動下場超慘

潑辣小三偷吃人夫「拍實戰片」傳染性病　嗆正宮：我白天，妳晚上

潑辣小三偷吃人夫「拍實戰片」傳染性病　嗆正宮：我白天，妳晚上

小三詛咒酸正宮張清芳拿比較少

