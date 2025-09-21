樺加沙今天恐成「超級颱風」！　菲律賓預測一路向西炸雨

▲根據菲律賓預測，樺加沙今天恐成「超級颱風」，並且持續向西移動。（圖／翻攝PAGASA）



記者吳美依／綜合報導

菲律賓氣象局（PAGASA）預測，樺加沙（Ragasa，菲律賓稱為Nando）持續迅速增強，可能在今（21）日傍晚達到「超級颱風」的強度，並且一路向西，沿途帶來強烈降雨。

根據PAGASA預報，截至20日晚間10時，樺加沙位於卡加延省（Cagayan）土格加勞市（Tuguegarao City）東方695公里海域，最大平均風速已達時速155公里、瞬間陣風達時速190公里，正以每小時15公里速度朝西北方向前進，預估21日傍晚將達到「超級颱風」等級，23日上午脫離菲律賓責任區。

此外，樺加沙可能在22日下午至傍晚時分登陸，或非常接近巴布延群島（Babuyan Islands）或巴坦群島（Batanes），屆時將帶來「劇烈強風、暴雨及超過3公尺的暴潮（storm surge），沿途地區將面臨致命威脅。」

樺加沙將從21日深夜開始為北呂宋島帶來豪雨至大豪雨等級降水，颱風外圍環流也將強化西南季風，為中央呂宋（Central Luzon）、南呂宋（Southern Luzon）、維薩亞斯群島（Visayas）帶來季風雨，並且持續至24日。全國多數受西南季風影響地區，預期出現大範圍嚴重洪水。

目前，菲律賓氣象局已對呂宋島北部多個省份發布一級風暴警報，隨著颱風逼近，更多地區將陸續納入警戒範圍，最高將發布5級風暴警報。