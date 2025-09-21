嘉義市管樂團31周年音樂會　 攜手薩克斯風大師震撼登場

▲2025嘉義市管樂團首演爵戀嘉城音樂會，邀請台灣知名薩克斯風演奏家蔡佳修跨界合作 。（圖／嘉義市管樂團提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市管樂團2025年邁入成團第31年的重要時刻。為展現樂團深耕藝文、持續創新推動音樂生活化的使命，昨20日晚間，於嘉義市政府文化局音樂廳隆重舉辦年度定期音樂會《爵戀嘉城》。本場演出以「爵戀」象徵自由、奔放與情感交織，「嘉城」則代表城市記憶與文化根基，透過音樂策展，向市民傳遞一場兼具藝術性與生活感的城市祝福。

本次音樂會由嘉義市管樂團藝術總監曾應安指揮，團長宋偉銘統籌策劃，並特別邀請薩克斯風演奏家蔡佳修跨界合作，帶來氣韻奔放、極具張力的《Saxpack》協奏曲，現場氣氛熱烈。曲目從〈嘉義市市歌〉揭開序幕，到〈El Camino Real〉、〈木星幻想〉等世界名曲，最後以〈Time to Say Goodbye〉畫下感動句點，觀眾反應熱烈，紛紛表示這是一場「讓城市會呼吸的音樂盛會」。





音樂會最大亮點之一，是邀請台灣知名薩克斯風演奏家蔡佳修跨界合作，獨奏《Saxpack》協奏曲。蔡老師的演出奔放而深刻，結合薩克斯風的靈魂語彙與城市節奏，與管樂團形成強烈的藝術對話，展現高超技巧與感染力，成功引爆全場高潮。此次音樂會由嘉義市管樂團團長宋偉銘帶領，藝術總監曾膺安老師親自指揮，呈現一場樂團與劇團的視聽盛宴。音樂會製作人為歐陽雅榕老師與團隊精心規劃了整場音樂會的流程，讓市民朋友有良好的體驗，《爵戀嘉城》不僅是一場音樂演出，更是一場橫跨聽覺、味覺與城市認同的藝文實驗。一同開啟嘉義市藝文行動的嶄新篇章。

音樂會演出曲目：

 嘉義市市歌

 El Camino Real王者之道

 Saxpack - Otto M. Schwarz

 Variations On An African Hymnsong

 New Sounds in Beass South Rampart Stree Parade

 Flight of the Pegasus 飛馬座飛行

 El Cumbanchero

 The Stars and Stripes Forever

 A Jupiter Fantasy 木星のファンタジ

 ブラジルAquarela Do Brasil