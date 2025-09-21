獨／最早寒假12/20開始　8大學爽放65天「史上最長」

▲包括台大等8所國立大學，今年會有最早且最長的寒假。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大專校院陸續開學。今年共有12所大專校院實施一學期16周，其中台大等8校因為9月1日開學，預計12月22日開始放假，迎來史上最早寒假，寒假結束時間為明年2月20日，總計長達61天，若加上前後兩個周末，更長達65天，成為大學史上最長寒假，超越中小學暑假長度。網友更發文直言「超爽的」。

為與國際接軌，包括台大、台師大、台科大等3所台灣大學系統學校，從2022年起將一學期改為16周。隨後各國立大學跟進，根據教育部最新統計，114學年共有12所國立大學實施一學期16周，而中興大學、中山大學、台北大學、暨南大學從9月8日開學，其他包括台大、台師大、台科大、政大、中央大學、清大、陽明交大、屏東大學等8校則在9月1日開學。

實施一學期16周的大學若從9月1日開學，第16周在12月19日結束。根據台大行事曆，今年寒假從12月22日開始，也是史上最早開始寒假，直到明年2月20日結束，總計共61天，再加上前後兩個周末，放假時間長達65天，也是史上最長寒假。

此外，中興、中山、台北大學、暨南大學等四校則在9月8日開學，下學期開學時間為2月23日，今年寒假也只是比台大等8校少放一周，寒假仍長達58天，中興、中山兩校今年首度實施16周制，也創下校史上最長寒假紀錄。

面對史上最早、最長寒假，就有網友在社群網站PO文，指今年寒假從12月22日放到2月23日，「以前有放這麼久嗎？」好像是因為比較晚過農曆年關係，「超爽的...」。網友回應，「今年放60天，真的比較久」。

台大則表示，新學期從9月1日開學，因為實施一學期16周，第16周在12月19日結束，加上適逢明年春節連假共9天，最後一天為2月22日，故在2月23日開學。

教育部表示，114學年全台共12所國立大學實施一學期16周，而隨著學校逐年增加，教育部原則尊重學校推動彈性與自主教學的相關規劃。今年寒假較長，為善用這次長假，建議學校可提供學習資源與活動等，引導學生多元、跨域與自主學習，提升學生關鍵能力。