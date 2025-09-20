　
政治焦點

傳馬郁雯參選　吳怡萱：民進黨認同會洩漏偵辦內容的候選人？

▲▼民眾黨主席黃國昌出席台北市黨部「眾夏FUN電趣」親子園遊會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨主席黃國昌、發言人吳怡萱出席台北市黨部「眾夏FUN電趣」親子園遊會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨台北市黨部今（20日）下午在萬華青年公園舉辦「眾夏FUN電趣」親子園遊會，吸引不少家長帶著小孩來遊玩。面對2026年選舉，黨主席黃國昌說，他對發言人吳怡萱有100%的信心，民眾黨在中正萬華也一定推出最好人選；另外，外傳媒體人馬郁雯擬代表民進黨參選，吳怡萱說，誰要來都歡迎，但若民進黨要提名馬，其過去的1500的USB事件鬧得沸沸揚揚，是否代表民進黨認同一個會洩漏偵辦內容的候選人？

黃國昌說，他對怡萱有100%的信心，2022年怡萱真的是遺珠之憾，就差一點點。過去這幾年怡萱不僅在中央黨部擔任發言人跟新聞媒體表現亮眼，還持續投入在中正萬華選區的經營，除了在平常中央黨部工作時間外，在中正萬華選區的各個角落都可以看到怡萱的身影。

黃國昌表示，對民眾黨而言，中正萬華區這邊的市民朋友，民眾黨的承諾就是一定推出最強的、最好的、最棒的，也拜託大家多給怡萱一些鼓勵跟支持。

而馬郁雯、應曉薇女兒應佳妤，都跟京華城案有關？黃國昌說，議員選舉還是回歸市政，怎麼樣的市議員能代表市民朋友發聲、好好監督市政府，幫所有中正萬華的市民朋友爭取最大權益，這才是最重要的事情。

懷孕跑行程身體不適？吳怡萱說，也快要開始請產假了，但能多跑一天是一天，對她來說是把握每一個時機點；像今天辦親子活動，寶寶在肚子裡胎動非常熱烈，表示寶寶也覺得很開心。

吳怡萱說，從過去選舉到現在，一直經營的目標都是希望帶給年輕爸媽們更多的資源，不管是帶孩子放電也好或是教育上、居住正義上，都希望能替他們發聲。

至於應曉薇女兒應佳妤可能參選，吳怡萱則說，對於何人來參選都是抱持正面態度，選舉就是良性競爭；她強調，這一戰在中正萬華是自己跟自己的挑戰，上一次差了一些，這次要超越過去的自己，這是最大的自我期許。

針對馬郁雯可能參選中正萬華？吳怡萱說，誰要來都歡迎，但是遇到馬郁雯她有一句話要問她，1500的USB，如果民進黨要提名馬郁雯，是不是代表民進黨認同一個會洩漏偵辦內容的候選人？

吳怡萱說，馬郁雯被民進黨提名，不管到哪一區，他帶來的都是如影隨形民進黨政府在偵辦期間，把該保密的內容洩漏給特定媒體，這樣的候選人是民進黨要支持的嗎？

▲▼民眾黨主席黃國昌出席台北市黨部「眾夏FUN電趣」親子園遊會。（圖／記者陳家祥攝）

吳怡萱馬郁雯

