女YTR登東眼山驚遇「恐怖GoPro裸男」求合照跟蹤　警方出手了

▲▼YouTuber菲歐娜在東眼山遇到「GoPro裸男」。（圖／翻攝fiona.__.fifi）



記者沈繼昌／桃園報導

針對YT女網紅菲歐娜日前在東眼山徒步健行時遇到裸男，對方甚至還要求合照，引發網友與山友議論紛紛，大溪警分局今（20）日強調，截至目前仍未接獲相關報案或通報紀錄，警方相當重視山區治安與民眾安全，登山民眾如遇類似不當或影響安全之行為，應立即撥打「110」報案，警方將立即派員到場查處，並依法從嚴追究，絕不寬貸。

菲歐娜在網路影片中分享，日前與朋友登山從台北出發，原本只打算與朋友享受山林美景，沒想到途中卻發生意想不到的插曲。距離登山口僅剩約1至2公里時，突然遇上一名全身裸體、配戴GoPro的男子主動靠近，甚至提出要一起合照。菲歐娜當下十分錯愕，但仍保持冷靜，笑著拒絕對方要求。為確保安全，還用手機前置鏡頭觀察男子是否跟隨，所幸走了半公里後對方消失，兩人才鬆了一口氣。

▲針對女網紅日前在東眼山徒步健行卻遇上裸男案，大溪警方強調將依法追究刑責，圖為東眼山國家森林入口處。（圖／大溪警方提供）

大溪警方表示，警方一向重視山區治安與登山民眾安全，登山民眾如遇有類似不當或影響安全之行為，應立即撥打「110」報案，警方將立即派員到場查處，並依刑法公然猥褻罪嫌從嚴追究。

大溪警方呼籲，登山民眾進入山區務必結伴同行並保持警覺，若遇可疑人員應避免單獨接觸，並及時通報，以利警方即時處理。根據了解該男子曾於新北市及桃園部分山區、風景區出沒，警方已著手調閱監視器並持續訪查，鎖定其行蹤，後續將依法追究相關刑責。未來將加強與林務單位、保七總隊等單位合作，規劃山區巡簽勤務，以確保登山遊客安全。

▲針對女網紅日前在東眼山徒步健行卻遇上裸男案，大溪警方強調將加強山區巡邏，圖為東眼山健行步道。（圖／大溪警方提供）