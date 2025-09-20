　
3C家電

三大電信iPhone 17首賣成績出爐！果粉全指名「Pro宇宙橙256G」

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 17系列19日正式開賣，三大電信都看好蘋果手機買氣，也隨即公布新機首賣最新銷售狀況，在三大電信都以iPhone 17 Pro最熱銷，容量則都青睞256G的容量，顏色部分則在首賣後由宇宙橙脫穎而出，受到最多消費者青睞。此外，眾所期待的AirPods 3 Pro目前登場時間未定，但不少果粉已經期待能夠早日見到它亮相。

▼iPhone 17 Pro 256G最受到青睞。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼iPhone17全台開賣，三創遠傳門市外幾天前就有果粉前來排隊。民眾蔡先生搶得頭香，獲得遠傳總經理井琪贈送超值好禮。（圖／記者湯興漢攝）

中華電信 iPhone 17 Pro最受歡迎 1,399資費佔最大宗、宇宙橙256G最多人搶
中華電信 19日上午8點起於全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 17全系列與iPhone Air，分析iPhone 17新機首賣日最新銷售情況，機型方面以iPhone 17 Pro為43%最受歡迎，其次，iPhone 17 Pro Max佔28%、標準款 iPhone 17則佔比為23%，而歷來最纖薄、全新推出的iPhone Air為6% ，顯示銷售初期旗艦機種仍最受果粉迴響！

依中華電信銷售統計，以申辦「精采5G」月繳1,399元資費佔最大宗，前3名最搶手機型分別為「iPhone 17 Pro宇宙橙色256GB」、「iPhone 17 Pro 藏藍色 256GB」、「iPhone 17 Pro 銀色 256GB」，顯示蘋果今年推出的iPhone 17 Pro系列專屬機型新色「藏藍色」、「宇宙橙色」，如預期為忠實果粉首選；iPhone Air以「天藍色」最受歡迎、iPhone 17系列則以「鼠尾草綠色」獲得果粉青睞。

台灣大哥大 iPhone 17 Pro、Pro Max高階機種最受歡迎 ！8成用戶選1,399資費、宇宙橙256G最多人搶
台灣大 19日開賣iPhone 17系列，以高階機款最熱銷，iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max兩款機型最為熱銷，占新機銷售比例超過7成。而有超過8成以上用戶，搭配月租1,399元以上資費方案，首日銷售量則年增超過2成。本次iPhone 17 Pro系列從外觀、效能、散熱、續航與相機系統帶來五大升級，今年iPhone 17系列在全球關稅壓力下不僅未調漲，部分型號甚至降價，成為市場一大亮點，推升到iPhone 11到iPhone 12果粉換機意願，推估iPhone 17開賣周期的銷量就會有2到3成的增長。

根據台灣大iPhone 17全系列首日銷售狀況顯示，從顏色來看，iPhone17 Pro系列最受歡迎顏色為「宇宙橙」，約占4成，iPhone Air和iPhone 17分別以「天藍色」、「白色」最受歡迎；以容量來看，iPhone 17 Pro系列、iPhone Air系列、iPhone 17皆以256GB容量規格最受歡迎。

遠傳電信iPhone 17 Pro、Pro Max 買氣熱！8成用戶選1,399、1,599方案
遠傳 19日起正式開賣 iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 與 iPhone Air，台北資訊園區門市開賣現場湧入大批果粉提前排隊，號碼牌迅速一掃而空，顯見果粉的支持與熱情，開賣後銷售告捷，全台各通路買氣火熱，整體業績相較去年同期顯著成長，預期本週末將迎來交機熱潮。遠傳也宣布，即日起至 10 月 31 日止，將持續推出六大新機上市優惠，包括「百萬 friDay 購物金抽獎」等限時好康，看準市場需求將持續升溫。

今日到遠傳申辦iPhone Air/17系列機款的用戶中，超過8成申辦遠傳心5G 1399元、1599元以上資費；以機型來看，以iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max最受消費者青睞。不少民眾在現場體驗 iPhone Air 後，對其輕薄設計與出色手感讚譽有加，銷售成長速度已超越預購期間的表現。而在容量上，仍舊以256G獲得最多消費者選擇，其次為512G。顏色方面，今年新色備受歡迎，「宇宙橙色」、「天藍色」及「薰衣草紫色」皆有亮眼的表現。
 

09/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

