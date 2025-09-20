補習班老師月領28K！　提離職「反遭索賠59萬元」

▲一名領基本薪資的補習班老師提離職，卻遭老闆索賠59萬元。（示意圖／翻攝自unsplash）



文／CTWANT

「好奇他能要到哪些錢？」一位補習班老師訴苦道，近日她提離職，老闆卻要求她賠償59萬元，包括違約金、商譽賠償、人士刊登費、學生流失損失費、招生狀況差的費用，讓她感到十分無奈。文章一出，就有不少網友打趣「先送一個勞工局大禮包」、「根本佛心老闆，你離職送你一大包紅包，記得帶著張憑證去勞動局領」。

這名網友在Dcard以「補習班老師離職老闆索賠59萬」為題發文表示，她在剛入職時有簽了「聘僱契約」，如今她提離職，補習班卻列出5點索賠項目，要求她賠償59萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，首先，合約上有一條寫著「專、兼任教師，務必教滿1學年度，未滿1學年度離職者視為違約，將賠償1個月薪資」，於是補習班就要她賠償28000元；其次是「商譽賠償10萬元」，但這讓原PO疑惑道「他沒寫什麼賠償，只寫商譽賠償」。

原PO說，接著是「人事刊登費8400元」、「學生流失損失63600元」、「讓他招生不好39萬元」，而她看著這離譜的索賠金額，忍不住質疑「好奇他能要到哪些錢？重點是他自己違法在先，高薪低報、未打卡、特休未依照勞基法、未給付加班費，更何況我1個月的薪水只有基本工資！」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「先送一個勞工局大禮包」、「當然是違法的呀，你可以說如有問題勞工局見囉」、「每一項都要不到，因為『聘僱契約內容不得逾越勞動基準法』，可以直接把這張送勞檢檢舉」、「你可以檢舉他高薪低報」、「不平等條約老闆站不住腳」、「你們老闆人也太好，根本佛心老闆，你離職送你一大包紅包，記得帶著張憑證去勞動局領」。

此外，有一名自稱在勞動部工作的鄉民指出，「未教學滿1年視為違規，賠1個月薪資」並不合理，老闆可以適度規定違約金沒錯，但也要提供相應的付出，如給薪上課、教育訓練，可適度提出最低服務年限，從文上看不出老闆有提供任何實質上或金錢上給予；「商譽賠償」無法證明是你造成的，兩者無直接或間接關係；「人事刊登費」應屬老闆自行營業上的成本，如果因大環境造成經濟損失，是老闆的營業風險不能歸責於勞工；「學生流失損失費」、「招生不好」也屬老闆營業風險，不能歸責於勞工。

該鄉民也強調，高薪低報違法、未紀錄勞工出勤狀況，可以跟老闆索取出勤記錄，若無法提供是違法的。特休、加班費需照勞基法最低標準，說不定連薪資組成都有問題。

延伸閱讀

▸ 找錯人當哥哥1年！ 警方一句話全家傻眼：那家裡那位是誰？

▸ 尪年薪170萬爽收5萬房租卻要求AA 妻氣炸：連女兒100元早餐費也不付

▸ 原始連結