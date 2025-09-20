　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

補習班老師月領28K！　提離職「反遭索賠59萬元」

提離職卻遭補習班索賠59萬元！教師嘆「僅月領2.8萬」　網：勞工局見

▲一名領基本薪資的補習班老師提離職，卻遭老闆索賠59萬元。（示意圖／翻攝自unsplash）
 

文／CTWANT

「好奇他能要到哪些錢？」一位補習班老師訴苦道，近日她提離職，老闆卻要求她賠償59萬元，包括違約金、商譽賠償、人士刊登費、學生流失損失費、招生狀況差的費用，讓她感到十分無奈。文章一出，就有不少網友打趣「先送一個勞工局大禮包」、「根本佛心老闆，你離職送你一大包紅包，記得帶著張憑證去勞動局領」。

這名網友在Dcard以「補習班老師離職老闆索賠59萬」為題發文表示，她在剛入職時有簽了「聘僱契約」，如今她提離職，補習班卻列出5點索賠項目，要求她賠償59萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，首先，合約上有一條寫著「專、兼任教師，務必教滿1學年度，未滿1學年度離職者視為違約，將賠償1個月薪資」，於是補習班就要她賠償28000元；其次是「商譽賠償10萬元」，但這讓原PO疑惑道「他沒寫什麼賠償，只寫商譽賠償」。

原PO說，接著是「人事刊登費8400元」、「學生流失損失63600元」、「讓他招生不好39萬元」，而她看著這離譜的索賠金額，忍不住質疑「好奇他能要到哪些錢？重點是他自己違法在先，高薪低報、未打卡、特休未依照勞基法、未給付加班費，更何況我1個月的薪水只有基本工資！」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「先送一個勞工局大禮包」、「當然是違法的呀，你可以說如有問題勞工局見囉」、「每一項都要不到，因為『聘僱契約內容不得逾越勞動基準法』，可以直接把這張送勞檢檢舉」、「你可以檢舉他高薪低報」、「不平等條約老闆站不住腳」、「你們老闆人也太好，根本佛心老闆，你離職送你一大包紅包，記得帶著張憑證去勞動局領」。

此外，有一名自稱在勞動部工作的鄉民指出，「未教學滿1年視為違規，賠1個月薪資」並不合理，老闆可以適度規定違約金沒錯，但也要提供相應的付出，如給薪上課、教育訓練，可適度提出最低服務年限，從文上看不出老闆有提供任何實質上或金錢上給予；「商譽賠償」無法證明是你造成的，兩者無直接或間接關係；「人事刊登費」應屬老闆自行營業上的成本，如果因大環境造成經濟損失，是老闆的營業風險不能歸責於勞工；「學生流失損失費」、「招生不好」也屬老闆營業風險，不能歸責於勞工。

該鄉民也強調，高薪低報違法、未紀錄勞工出勤狀況，可以跟老闆索取出勤記錄，若無法提供是違法的。特休、加班費需照勞基法最低標準，說不定連薪資組成都有問題。

延伸閱讀
找錯人當哥哥1年！　警方一句話全家傻眼：那家裡那位是誰？
尪年薪170萬爽收5萬房租卻要求AA　妻氣炸：連女兒100元早餐費也不付
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

鷹架拆完了！台中新光三越拚周末復業　市府曝「最後2關卡」

樺加沙將達生命期巔峰　下半天3地嚴防豪雨

快訊／11縣市豪大雨特報！下到明天　大雷雨轟台東

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

鷹架拆完了！台中新光三越拚周末復業　市府曝「最後2關卡」

樺加沙將達生命期巔峰　下半天3地嚴防豪雨

快訊／11縣市豪大雨特報！下到明天　大雷雨轟台東

竹市私有地整片圍牆疑遭強風吹塌！倒楣轎車停旁邊遭砸

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

桃園盃／圍棋六段小將打棒球也猛　陳奕樺單場雙安領軍中港進8強

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

小龍女李恩菲「樓梯間中空」脫了！倒出超兇上圍 邪惡視角全被拍

快訊／台積電漲30元收1295天價　台股大漲302點至25880

拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

鄧愷威對道奇3局狂飆6K、大谷兩度成手下敗將　美媒預測最終戰登板日

染燙後不能做的三個NG行為！頻繁用熱工具、高去油洗護都先不要

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

生活熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

天佑台灣！　閃過「怪物等級」樺加沙關鍵原因曝

超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

即／明日高雄是否停班課？市府回應了

樺加沙又胖了　連2升級風雨擴半台

更多熱門

相關新聞

單車師生渴困　警送水解渴添溫情

單車師生渴困　警送水解渴添溫情

屏東一群補習班師生暑期單車環屏南，行經新園鄉時因烈日曝曬、飲水耗盡，師生們疲憊不堪。所幸遇見新園分駐所，所長蔡曜陽熱情接待，提供冰涼飲水與休憩空間，讓孩子們恢復體力。這份貼心舉動，讓師生們深刻感受警方視民如親的暖心服務。

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

女老師徵友「只接受4類人」喊藍白勿擾！PTT笑洗版

女老師徵友「只接受4類人」喊藍白勿擾！PTT笑洗版

獨／國泰金高層地震！程淑芬卸投資長　總座證實「調整中」

獨／國泰金高層地震！程淑芬卸投資長　總座證實「調整中」

虎航航點密度超驚人！日網看傻眼：台灣日本航空

虎航航點密度超驚人！日網看傻眼：台灣日本航空

關鍵字：

補習班老師離職索賠網友

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面