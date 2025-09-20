只差4天！台中男拍「女友裸照」判刑1年2個月　原因曝光

▲男子透過社群軟體認識正妹，2人很快發展成情侶關係，並且相約到摩鐵進行性行為。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名男子阿雄（化名）先前透過社群軟體，與正妹小雪（化名）發展成情侶關係，2人相約到摩鐵發生性行為，事後阿雄也在徵得同意的情況下，替小雪拍了裸照。怎料案發時小雪還差4天才滿18歲，阿雄因此吃上官司，最終被判刑1年2個月。

根據判決書內容，阿雄2024年5月20日透過社群軟體認識小雪，雙方很便確定情侶關係，同年6月1日便相約外出，前往台中某摩鐵投宿，並且發生性行為，不過當時小雪尚未年滿18歲、還差4天才生日。

等到完事以後，阿雄在徵得同意的情況下，替小雪拍攝了私密影像，怎料小雪取得私密影像以後，便前往警局報案。

對此，阿雄則辯稱，確實有在摩鐵內拍攝小雪的私密影像，但當時是以為小雪以年滿18歲。阿雄供稱，雙方認識當天，他詢問小雪的身分時，對方回答「今年大一」，小雪的個人檔案中雖然有標註生日，但年次的部分是後面才補上，且從穿著來看，也難以分辨小雪是否已滿18歲。

小雪則供稱，2人在社群軟體上認識、交往，並且互相加入通訊軟體的好友，通訊軟體上本來就有標註出生年、月、日等資訊。且剛開始交往時，她也有告知，自己正在就讀高中、準備畢業考，並詳細向阿雄說出畢業典禮時間、生日時間，以及生日後打算考駕照等話語。

台中地院衡量全案證據後，並不採信阿雄的說法，最終依照拍攝、製造少年之性影像罪，判處1年2個月有期徒刑，並沒收手機、性影像。全案仍可上訴。