女陸客來台自由行　遭64歲台女追撞腦死！醫師夫小三通趕來台灣

記者林名揚、柯沛辰／金門報導

金門縣金湖鎮18日下午發生一起汽車追撞電動機車的事故，造成一名來台自由行的陸籍許姓女遊客頭部重創昏迷，送往加護病房急救中，目前腦死命危，情況不樂觀。由於許女丈夫在中國大陸擔任醫師，得知消息後，立即透過小三通趕抵台灣，並與醫師討論病情。

▲女陸客來台自由行，不料在金門遭64歲台女追撞命危。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

警方表示，事發於下午1時25分，地點在太湖路三段12352號路燈桿前路段。當時64歲李姓婦人駕駛白色轎車，沿太湖路由西往東行駛於慢車道，不慎自後方猛力追撞一輛33歲陸籍許女騎乘的租賃微型電動機車，造成許女頭部重創昏迷，送往衛生福利部金門醫院急救，肇事駕駛李女則未受傷。

警方初步調查，李女酒測值為零；許女因傷勢嚴重無法吹氣，已委託醫院抽血檢驗。警方強調，將持續追蹤許女傷勢，詳細肇事原因及責任歸屬，仍待進一步釐清。

許女丈夫在中國大陸擔任醫師，因此事發後緊急搭乘下午5時30分小三通船班來台處理後續事宜，目前已抵達醫院探視，並與神經科主治醫師討論病情。

期間，金門縣紅十字會呂總幹事也到院關注傷者情況，並協助許女的先生辦理赴金個遊簽證，協助入境事宜。

金湖分局提醒駕駛人，行車應隨時注意車前狀況並保持安全車距，汽車若在劃有快慢車道分隔線的路段任意駛入慢車道，或因未保持車距釀禍，均將依《道路交通管理處罰條例》相關規定處以罰鍰，呼籲民眾切勿心存僥倖。