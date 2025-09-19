淫主管要女員工加班！假好心刮痧、拔罐　伸手「4指摸胸」下場曝

▲襲胸示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄郭姓男子在公司擔任主管，卻覬覦女下屬小莉（化名）的美色，前年2月某日下班後，誆稱要幫她刮痧、拔罐，將她帶到公司的貨櫃屋，趁機對小莉襲胸得逞，小莉事後不甘受辱報警提告，法院審理後，依強制猥褻罪判郭男徒刑1年2月。

判決指出，郭姓男子是在小港地區一家公司擔任主管，2023年2月6日傍晚5許，他以加班名義要求小莉留下，告訴小莉要幫她刮痧、拔罐，要求小莉到工廠二樓貨櫃屋休息室內，小莉雖然有點疑慮，但顧及郭男是主管，只好勉為同意。

沒想到一進了貨櫃屋，郭男就將門把上鎖，然後要求小莉將襯衫反穿方便他刮痧，後來見小莉配合，郭男竟以按壓穴道為由，用4隻手指按壓女子的左胸，小莉被郭男舉動嚇壞，下意識將郭男手拍掉，他卻又順勢觸摸了小莉的右胸，小莉當下不敢大叫，但為了自保，只好告訴郭男自己不舒服，並離開現場。

事後，小莉傳訊息給郭男，告知「我今天已經直接拒絕了」、「好像沒有得到尊重」等語，告知郭男自己的不悅以及被侵犯的感覺，郭男當下回「對不起」、「讓妳委屈了」，於隔日又傳送「對妳的傷害，不敢請求諒解」等語。

小莉無法接受郭男道歉，選擇向警方報案提告，郭男在偵訊時否認犯行，並表示把小莉當家人，絕無侵犯之意，但仍被起訴，一審法官認為郭男利用自己的主管身份，以上對下要求小莉配合加班，卻行無義務之事，而且還進一步猥褻女子，事後又否認犯行，強詞奪理，因此依強制猥褻罪判郭男徒刑1年2月。

全案上訴後，高雄高分院駁回上訴，郭男再度提出上訴，仍遭最高院駁回，全案確定，須入獄服刑。