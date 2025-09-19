買iPhone新機、賺點數一次搞定！9月限定「Hami Pay掃碼支付」爽賺10%回饋

▲好想換最新iPhone！現在用Hami Pay綁定信用卡掃碼付款，9月最高享10%、每月最多可賺到100點回饋！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

九月不只是開學季，更是不少果粉蓄勢待發準備換新機的日子！無論是迎接新款 iPhone上市、添購生活新配備，或是和好久不見的朋友歡聚吃美食、迎接開學新生活，這段時間的日常支出都值得更聰明一點。例如，最近在網路上受到熱烈討論的Hami Pay，整個9月只要綁定信用卡掃碼支付，除了快速便利免找零，還能筆筆累積點數回饋，最高可享10%回饋、每月上限有100點可拿，幫所有會員開啟更聰明的消費節奏！

中華電信門市＋34家餐飲品牌同步回饋！

用Hami Pay付費同步爽賺點數

現在走進中華電信門市還在掏錢包、拿信用卡嗎？別麻煩，拿出手機「掃一下」就對了！不論是幫自己挑選最新iPhone、幫爸媽換支簡單好操作的智慧型手機，或是順手添購藍牙耳機、保護貼等配件，只要用Hami Pay綁定信用卡掃碼支付，就能筆筆享有10%點數回饋（每門號每月上限100點）。當下買得輕鬆、下個月還能收到一筆點數小紅包，讓手機消費也變得更有價值。

而且不只門市，現在共有34家連鎖餐飲品牌同步加入Hami Pay回饋行列，從城市商圈到巷弄街角，幾乎走到哪裡都能輕鬆用Hami Pay掃碼付款，吃飯賺回饋變得so easy！像是在「BURGER KING 漢堡王」來份速食解饞，路過「春芳號」點杯手搖解渴，逛街時在「Mister Donut」買個甜甜圈當下午茶，或者特別揪家人朋友在「欣葉日本料理」或「屋馬燒肉」聚餐慶生，各種餐飲場景通通都適用。從日常小確幸到節日大餐，讓Hami Pay幫你默默累積回饋，生活每個角落都能「順手賺」，讓人愈刷愈划算。

點數等同現金！

Hami Point「點數出錢」讓你輕鬆享受小確幸

說到回饋，現在各家優惠層出不窮，然而會善用點數的人，才是真正懂省的生活玩家！別小看每一筆消費累積的回饋，當點數默默累積起來，就是下一次的消費小幫手。Hami Point 最吸引人的就是，回饋點數等同現金，1點就等於1元，無需繁複轉換、也無需等待特定時機，隨時想到說用就用！

有不少網友提醒，現在看到有「Pi 拍錢包」標誌的店家，都可以使用Hami Pay掃碼支付，輕鬆用點數直接折抵付款，像是7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商、寶雅、小北百貨、三創生活等實體門市就能直接使用。日常買杯咖啡、飲料解渴，偶爾買個甜點、扭蛋公仔當作辛苦工作的小獎勵，這些看似多出來的花費，就用「點數出錢」犒賞自己一下！

難怪有網友分析，現在市面上真正能做到「邊買邊省」讓消費者更有感的掃碼支付，就是Hami Pay了！聰明打造「邊買邊省」的消費模式，把點數當作你的「專屬小紅包」來使用，日常裡順手掃碼付款，點數自然就會跟著變大，讓每一筆支出都變得更有價值，也讓人更加從容地享受生活中每一刻小確幸。

9月限定！

買iPhone機＋集點「雙重好康」等你拿

想要搶點數，動作就要快！現在起至9月底，到中華電信實體門市(不含神腦特約)使用Hami Pay信用卡掃碼支付可享10%點數回饋，每月總贈點數3萬點，每門號回饋上限100點，下個月15日前就能得到贈點，數量有限送完為止。想在 iPhone新機熱潮中搶先體驗「買機賺點」的雙重好康，9月就是最佳時機！

除此之外，現在以Hami Pay掃碼支付，不限消費場域單筆消費滿100元還可享隨機回饋點數1次，有機會抽中2點、20點甚至100點回饋。把握活動期間體驗Hami Pay掃碼支付，用最簡單的方式替自己多存下一筆「隱形零用金」，讓日常消費更減擔、更輕鬆，一次享受「消費＋回饋」的雙重好康。

活動細節請見Hami Pay官方網站：https://cht.tw/x/8vxdu