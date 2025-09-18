北市男做陰莖增大術猝逝！泌尿醫曝背後風險：不是簡單入珠而已

▲北市男做陰莖增大術猝逝，泌尿科醫師呂謹亨點出手術關鍵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台北市中山區某診所發生一起醫療事故，一名50歲男子花40萬動了陰莖增大術，最終卻不幸猝逝，引起社會震驚。對此，泌尿科醫師呂謹亨指出，陰莖增大手術並非坊間簡單的入珠，而是一項需要泌尿專業與完整評估的醫療行為，要先「講不傷身，再來追求療效」，任何手術成功的基礎是安全。

呂謹亨醫師在臉書上表示，陰莖增大主要方式有三種，分別是自體脂肪、玻尿酸與異體真皮，另有包皮摺疊手術及針對包埋式陰莖的處理。他指出，自體脂肪與玻尿酸雖能立即顯現變粗效果，但可能隨時間被吸收或移位，導致變形、觸感不自然，甚至影響性生活。相比之下，異體真皮片透過植入方式可讓組織長入，效果持久且外觀與觸感較佳。呂謹亨醫師提醒需考慮不同方式的優缺點。

關於自體脂肪手術，呂謹亨醫師說明仍需留意脂肪存活率，否則可能形成硬塊、血腫或感染，甚至有萬分之一的機率出現脂肪栓塞或嚴重出血。此外，他也介紹「包皮摺疊手術」，可在未割包皮者透過摺疊皮下組織達到增厚效果，好處是副作用少，缺點則是增粗有限，且僅限陰莖前端。呂謹亨醫師提醒患者須了解其限制。

另針對「包埋式陰莖」狀況，呂謹亨醫師解釋，此並非陰莖短小，而是被脂肪層與包皮構造遮蔽，導致外觀看似縮短。治療方式需透過包皮重建，甚至去除下腹多餘脂肪，才能讓陰莖顯露。他指出，這類患者需由專業泌尿科醫師判斷，避免誤以為必須接受一般增大手術。呂謹亨醫師強調專業診斷的重要性。

最後，呂謹亨醫師提醒，陰莖增大手術並非疾病治療，而是滿足個人需求，首要條件仍是「安全與不傷功能」。他呼籲患者務必尋求專業泌尿科醫師及完整照護與麻醉團隊，並充分與醫師溝通，術前也要包含抽血檢查、慢性病史、藥物過敏與過去手術史等全面評估，才能兼顧手術效果與術後照護。