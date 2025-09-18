社區也超潮！　桃園蘆竹區開辦 AI 課程推動「智慧社造」

▲桃園蘆竹區開辦 AI 課程，推動「智慧社造」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

AI 時代來臨，面對參與地方社造者，多半為熱心的中高齡居民，如何運用 AI 工具讓社區更有亮點？桃園市蘆竹區公所舉辦「114 年社造友伴培力系列工作坊」，區長李岳壇鼓勵夥伴善用 ChatGPT、Gemini 等工具，讓社造更有效率、更具創意。

▲蘆竹區長李岳壇(右一)鼓勵社造夥伴善用AI，讓社造更有效率、更具創意。（圖／記者楊淑媛攝）

蘆竹區公所18日表示，系列工作坊共3場，首場於本月8日由李柏賢老師主講「社區資源盤點與技巧」，帶領居民梳理在地潛藏的資源與亮點。接著於15 日邀請由米整合行銷工作室執行長楊禮琳，分享「AI 與社區－用 AI 提升社區亮點」及「社區營造行銷策略」，示範生成式 AI 如何成為社造夥伴的智慧助手。第三場於9月20 日由李思瑩老師帶來「社區記憶魔法師」，談如何透過集體記憶觸動人心。

▲黃聖倫(持麥克風者)表示，區長李岳壇鼓勵社造夥伴運用 AI 工具讓社區更有亮點？（圖／記者楊淑媛攝）

承辦人黃聖倫與李宜璇表示，規劃課程的初心，是希望社造夥伴能從「盤點資源」開始，再學習 AI 的應用，最後回到「保存記憶」，逐步建立屬於社區的行動力與未來藍圖。

毗鄰桃園機場的蘆竹區因擁有得天獨厚的陸、空便捷交通，吸引許多人口移入，區內39個里的里長和社區發展協會，長年扮演凝聚居民共識、推展福利服務、發展社區特色、促進文化教育、維護環境治安、以及爭取資源與支援等重要功能，可說是位居服務社區民眾的第一線。