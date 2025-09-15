　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海、福建團赴台？關鍵在我方　蕭博仁：對岸依舊敞開善意的大門

▲▼ 蕭博仁 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／湖南慈利報導

首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會今（15日）在湖南慈利舉行，兩岸共400多位嘉賓齊聚，其中台灣六都各旅遊協會理事長以及觀光業者共106人參與。談及台灣「禁團令」，台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁會後受訪也指出，觀光交流應盡量避免政治干擾，「禁團令」真的非常不合理也不該繼續存在。他也透露，即使兩岸關係嚴峻，大陸方面始終沒有關上「善意」大門，陸方對於上海團、福建團到台灣的機制並沒有解除，關鍵是卡在台灣方面必須同意，福建與上海有機會組團到台灣。

首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會、第三屆張家界旅遊發展大會今15日在湖南慈利舉行，吸引兩岸超過400位嘉賓齊聚一堂。台灣方面出席有中國國民黨前主席洪秀柱、全聯會理事長吳盈良、台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁，以及台灣六都各觀光旅遊協會理事長與觀光業者共106人參與；大陸方面出席以張家界市委書記劉革安、張家界市委副書記、市長王洪斌、湖南省委宣傳部部長劉紅兵等人出席。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁會後接受訪問，談及疫情過後兩岸還沒恢復雙邊觀光往來，台灣方面祭出「禁團令」已經三年多了，即使台灣觀光旅遊業者努力奔走兩岸，還是遇到許多十分棘手難題。

蕭博仁指出，現在兩岸觀光現狀，台灣方面指責大陸沒有開放「赴台游」，因此讓台灣的旅遊業不要組團赴大陸旅遊，但台灣人民有遷徙的自由，這是憲法規定，無法禁止民眾，就對旅遊業下「禁令」，即使業界反映非常多次，陸委會也說會尊重業者陳情，實際上還是沒有進一步結果。

蕭博仁也說，「政府的「禁團令」真的是沒有存在的必要，之前我們也跟觀光署談過，只是說希望你們不要在媒體、報章雜誌刊登廣告，如果之前有接團，還是可以把它走完。」

「對於我們業界來講，『禁團令』是不合規、不合法也不合情裡。」蕭博仁也說，「到目前為止，赴陸旅遊團體確實有在出團，沒有人被政府的處分，但是鬆綁的時間點真的到了！不應該禁旅遊業這麼久。」

他進一步表示，「『禁團令』是一個枷鎖，對民生（經濟）侮辱性極強，政府不應該對某一件事情不願意做，就用政治立場就下禁令，就好像是禁止你去超市、禁止去看電影，不可以這樣子。」

談及去年上海市長華源來台參加雙城論壇，曾主動遞出橄欖枝，釋出上海居民組團去台灣遊玩的「善意」，但台灣方面沒有接住「善意」，堅持以「小兩會」重新談判，最終雙方卡關，沒有下文。記者也追問，「大陸方面是否還有意願繼續推進上海團、福建團來台？」

▲▼ 首屆兩岸旅遊大會、洪秀柱 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會 ，洪秀柱也呼籲賴政府解除「禁團令」枷鎖。（圖／記者任以芳攝）

蕭博仁也透露，「當然有！據可靠消息，大陸方面對於上海團、福建團到台灣的機制並沒有解除，關鍵是只要我們這邊同意，我想福建跟上海還是可以組團到台灣，這次會台灣也會跟相關單位提出要求，希望能夠解除『禁團令』。」

「兩岸如果能夠各往前走一步，其實是很好的一個契機。這次大陸方面談過，對方並沒有關上「善意」的大門，依然沒有解除上海跟福建赴台遊的機制。」蕭博仁也強調大陸方面態度。

令外，外界關注今年「雙城論壇」是否有機會納入開放旅遊議題？蕭博仁坦言若能討論此事，對觀光界將是一大利多。不過他也提到，去年原訂由陸委會安排的兩岸旅遊業者會談，因為立法院開議，陸委會聽說立法院要咨詢他們有一些事情，前一天臨時喊卡了，我們也覺得很遺憾。我們也覺得很遺憾，「做人不能沒有誠信。」

蕭博仁也說，「台灣剛經歷過一次大罷免，這段期間可能大家還在沈澱，我們找民間觀光旅遊理事長與陸委會繼續溝通，怎麼樣讓兩岸能夠越走越近，這是我們最終的期盼，畢竟觀光交流應盡量避免政治干擾。

最後，他也強調，「我們不懂政治，只希望兩岸能坐下來好好談，讓旅遊恢復正常往來，這是業界，也是兩岸民眾的共同期待。怎麼樣讓兩岸能夠越走越近，這是我們最終的期盼。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／爆下藥性侵知名女星！龔益霆抵北檢正面曝
全台首例！向Meta求償1167萬
快訊／大陸對輝達啟動反壟斷調查！
快訊／龔益霆首度現身！畫面曝光
林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起
楊貴媚、陳庭妮槓龜！　金鐘女主角入圍「破例加一位」評審揭原因
TVBS民調／台南要變天？　謝龍介落後陳亭妃5百分點、大勝林

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

被要求卸妝五次！爆紅素顏美女開學入校　新生牆寫下「破繭成蝶」

北京邀川普訪中！　金融時報：關稅與芬太尼成「川習會」障礙

快訊／對美施壓？　大陸對輝達啟動進一步反壟斷調查！

美國籲G7、北約對陸加徵關稅　陸放話：若權益受損將反制

影／共軍東部戰區自稱「統一先鋒」　最新軍歌唱「把勝利的旗幟插在寶島上」

上海、福建團赴台？關鍵在我方　蕭博仁：對岸依舊敞開善意的大門

跳過16、直接發布小米17！　雷軍豪言：全面「對標iPhone」

iPhone 17系列拼多多開始祭出「千元折扣」　陸果粉卻狂吐槽

籲賴政府解除「禁團令」　洪秀柱：觀光是最沒有政治色彩的自然交流

陸網友秀媽媽手工繡花NIKE勾勾包　釣出官方回應：Just do it！

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

被要求卸妝五次！爆紅素顏美女開學入校　新生牆寫下「破繭成蝶」

北京邀川普訪中！　金融時報：關稅與芬太尼成「川習會」障礙

快訊／對美施壓？　大陸對輝達啟動進一步反壟斷調查！

美國籲G7、北約對陸加徵關稅　陸放話：若權益受損將反制

影／共軍東部戰區自稱「統一先鋒」　最新軍歌唱「把勝利的旗幟插在寶島上」

上海、福建團赴台？關鍵在我方　蕭博仁：對岸依舊敞開善意的大門

跳過16、直接發布小米17！　雷軍豪言：全面「對標iPhone」

iPhone 17系列拼多多開始祭出「千元折扣」　陸果粉卻狂吐槽

籲賴政府解除「禁團令」　洪秀柱：觀光是最沒有政治色彩的自然交流

陸網友秀媽媽手工繡花NIKE勾勾包　釣出官方回應：Just do it！

高嘉瑜表態2026會參選　「至於要選什麼大家拭目以待」

亞洲職棒交流賽／三國啦啦隊首次同台　韓國女神金吉娜、金海莉分享初體驗

快訊／爆下藥性侵知名女星！龔益霆抵達北檢正面曝　沉默不語

逃兵入圍金鐘獎　威廉「是這陣子最開心的事」

首屆新竹政策黑客松登場　總獎金50萬元邀青年腦力激盪

林姓調查員涉違個資法與洩密罪　台南地院裁准10萬元交保

出道23年…張鈞甯首入圍金鐘女主角！柯佳嬿又跟楊謹華在死亡之組

台YouTube最多倒讚TOP5！　「家寧一人包辦4影片」冠軍曝光

林哲瑄引退！范國宸大爆哭　「豪朋游」化身大禮搞笑登場

劉品言好孕連發！首入圍金鐘主持人　嗨翻發聲「美美的帶球走上紅毯」

大陸熱門新聞

陸紋身展薄紗妹跨評審身上激情扭動 受訪直說兩次：哥哥做X嗎？

全紅嬋上大學了！　開學照曝光

老師要求家長到校打掃　理由曝光

于朦朧死亡3天警方未通報　60帳號遭關閉

千萬網紅帶貨翻車！備2萬雙「只賣58雙」　鞋廠老闆血虧曝真相

開放預購不到兩天　陸iPhone 17補貼戰開打「跌破官方價」

快訊／大陸對輝達啟動進一步反壟斷調查！

陸掀「預製菜風波」　薩莉亞被點名：為啥沒人罵？

陸網友秀媽媽手工繡花NIKE勾勾包 釣出官方回應：Just do it！

陸抗戰片《731》講述細菌戰　海報警告「未滿18歲謹慎觀看」

跳過16、直接發布小米17！　雷軍豪言：全面「對標iPhone」

iPhone 17陸電商開始折扣…卻遭果粉吐槽

影／共軍東部戰區推出軍歌　唱「把勝利的旗幟插在寶島上」

「林佳龍」訪歐　中方怒斥：只是地方官員

更多熱門

相關新聞

傳陸方參加兩岸旅展被擋！　國台辦痛批：不管民眾死活

傳陸方參加兩岸旅展被擋！　國台辦痛批：不管民眾死活

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（13）日下午以「答記者問」形式披露，台灣觀光署拒絕大陸方面人員赴台舉辦2025海峽兩岸台北夏季旅展（簡稱兩岸旅展）申請，她批評「民進黨當局」不斷拖延、阻撓恢復兩岸旅遊，現在又干涉旅遊業界交流合作事項，是「無視業者困境」。

業者怨帶團赴陸成「見不得光」

業者怨帶團赴陸成「見不得光」

赴陸旅遊未經小兩會、陸客來卻需要　陸委會：陸方沒要求

赴陸旅遊未經小兩會、陸客來卻需要　陸委會：陸方沒要求

「107通電話反對陸客」　邱垂正堅持小兩會先溝通後開放

「107通電話反對陸客」　邱垂正堅持小兩會先溝通後開放

陸客28人踩線團2/10來台卡關「觀光小兩會協商」　業者憂來不了

陸客28人踩線團2/10來台卡關「觀光小兩會協商」　業者憂來不了

關鍵字：

兩岸觀光蕭博仁

讀者迴響

熱門新聞

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

46萬正妹YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

即／柯文哲、應曉薇庭訊結束！　回候審室等結果

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

更多

最夯影音

更多

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面