上海、福建團赴台？關鍵在我方　蕭博仁：對岸依舊敞開善意的大門

▲台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／湖南慈利報導

首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會今（15日）在湖南慈利舉行，兩岸共400多位嘉賓齊聚，其中台灣六都各旅遊協會理事長以及觀光業者共106人參與。談及台灣「禁團令」，台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁會後受訪也指出，觀光交流應盡量避免政治干擾，「禁團令」真的非常不合理也不該繼續存在。他也透露，即使兩岸關係嚴峻，大陸方面始終沒有關上「善意」大門，陸方對於上海團、福建團到台灣的機制並沒有解除，關鍵是卡在台灣方面必須同意，福建與上海有機會組團到台灣。

首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會、第三屆張家界旅遊發展大會今15日在湖南慈利舉行，吸引兩岸超過400位嘉賓齊聚一堂。台灣方面出席有中國國民黨前主席洪秀柱、全聯會理事長吳盈良、台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁，以及台灣六都各觀光旅遊協會理事長與觀光業者共106人參與；大陸方面出席以張家界市委書記劉革安、張家界市委副書記、市長王洪斌、湖南省委宣傳部部長劉紅兵等人出席。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁會後接受訪問，談及疫情過後兩岸還沒恢復雙邊觀光往來，台灣方面祭出「禁團令」已經三年多了，即使台灣觀光旅遊業者努力奔走兩岸，還是遇到許多十分棘手難題。

蕭博仁指出，現在兩岸觀光現狀，台灣方面指責大陸沒有開放「赴台游」，因此讓台灣的旅遊業不要組團赴大陸旅遊，但台灣人民有遷徙的自由，這是憲法規定，無法禁止民眾，就對旅遊業下「禁令」，即使業界反映非常多次，陸委會也說會尊重業者陳情，實際上還是沒有進一步結果。

蕭博仁也說，「政府的「禁團令」真的是沒有存在的必要，之前我們也跟觀光署談過，只是說希望你們不要在媒體、報章雜誌刊登廣告，如果之前有接團，還是可以把它走完。」

「對於我們業界來講，『禁團令』是不合規、不合法也不合情裡。」蕭博仁也說，「到目前為止，赴陸旅遊團體確實有在出團，沒有人被政府的處分，但是鬆綁的時間點真的到了！不應該禁旅遊業這麼久。」

他進一步表示，「『禁團令』是一個枷鎖，對民生（經濟）侮辱性極強，政府不應該對某一件事情不願意做，就用政治立場就下禁令，就好像是禁止你去超市、禁止去看電影，不可以這樣子。」

談及去年上海市長華源來台參加雙城論壇，曾主動遞出橄欖枝，釋出上海居民組團去台灣遊玩的「善意」，但台灣方面沒有接住「善意」，堅持以「小兩會」重新談判，最終雙方卡關，沒有下文。記者也追問，「大陸方面是否還有意願繼續推進上海團、福建團來台？」

▲ 首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會 ，洪秀柱也呼籲賴政府解除「禁團令」枷鎖。（圖／記者任以芳攝）

蕭博仁也透露，「當然有！據可靠消息，大陸方面對於上海團、福建團到台灣的機制並沒有解除，關鍵是只要我們這邊同意，我想福建跟上海還是可以組團到台灣，這次會台灣也會跟相關單位提出要求，希望能夠解除『禁團令』。」

「兩岸如果能夠各往前走一步，其實是很好的一個契機。這次大陸方面談過，對方並沒有關上「善意」的大門，依然沒有解除上海跟福建赴台遊的機制。」蕭博仁也強調大陸方面態度。

令外，外界關注今年「雙城論壇」是否有機會納入開放旅遊議題？蕭博仁坦言若能討論此事，對觀光界將是一大利多。不過他也提到，去年原訂由陸委會安排的兩岸旅遊業者會談，因為立法院開議，陸委會聽說立法院要咨詢他們有一些事情，前一天臨時喊卡了，我們也覺得很遺憾。我們也覺得很遺憾，「做人不能沒有誠信。」

蕭博仁也說，「台灣剛經歷過一次大罷免，這段期間可能大家還在沈澱，我們找民間觀光旅遊理事長與陸委會繼續溝通，怎麼樣讓兩岸能夠越走越近，這是我們最終的期盼，畢竟觀光交流應盡量避免政治干擾。

最後，他也強調，「我們不懂政治，只希望兩岸能坐下來好好談，讓旅遊恢復正常往來，這是業界，也是兩岸民眾的共同期待。怎麼樣讓兩岸能夠越走越近，這是我們最終的期盼。」