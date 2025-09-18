來台玩5天！日旅客「曝美食1缺點」　大票台人炸鍋：日本才是吧

▲日本人來台灣旅遊，無法吃到很多蔬菜。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

台灣是美食王國，不管是肉類、菜類，還是各式小吃都令人垂涎三尺。而一名日籍遊客來台5天，誇讚治安好、食物美味，但抱怨「攝取不到蔬菜」與建築老舊。文章一出，引來大票台人驚呼「我去日本才野菜不足到極致呢」、「鼎泰豐的青菜也一定要吃啊」；也有人解釋，對方可能是看不懂菜單而產生誤解。

一名日本遊客在Threads分享，來台遊玩5天的整體印象，首先是治安好、食物美味，可惜無法攝取到足夠的蔬菜，還有建築物比較老舊。

至於語言溝通部分，該遊客驚訝直呼，很多人都會講日語很友善，也有日文標示，因此適合自由行初學者來旅遊，以及台灣有不少相機專賣店，讓攝影愛好者印象深刻。

貼文曝光後，引發台灣網友大吐槽，「欸不是！我去日本才野菜不足到極致呢」、「真的很常聽到日本觀光客說台灣攝取不到蔬菜...有夠神秘的」、「野菜不足？點菜要記得點啊」、「滷肉飯店也有燙青菜啊，鼎泰豐的青菜也一定要吃啊」、「台灣隨便一個超商都能買到蔬果沙拉」、「日本想吃菜才很困難耶，尤其沒有好吃高麗菜」、「居然沒有吃空心菜和水蓮」。

也有網友幫忙緩頰，「他應該看不懂菜單、所以不知道蔬菜的中文名字」、「應該是不敢進自助餐店，也不知道有這種店和價格」；同時也有熱心網友附上菜單，並向原PO解釋，「最右邊的品項都是蔬菜，各種調味、烹調方式可以選擇，台灣也有許多素食餐廳」，也希望旅客可以再來台灣旅遊嚐鮮好吃的蔬菜美食。